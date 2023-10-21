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توخل: لسنا مستعجلين لعودة نوير

10/21/2023 1:12:35 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يستعجل‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬بخصوص‭ ‬عودة‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الدولي‭ ‬العملاق‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬بعد‭ ‬اصابة‭ ‬أبعدته‭ ‬قرابة‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭.‬

وقال‭ ‬توخل‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عشية‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬ماينتس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭: ‬‮«‬الاخبار‭ ‬الرائعة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬مانويل‭ ‬عاد‭ ‬الى‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭. ‬بيد‭ ‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نستعجل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الفرحة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تغمرنا‭ ‬جميعا‭ ‬وتغمرني‭ ‬شخصيا‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬سننتظر‭ ‬بضع‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬اضافية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬سفن‭ ‬أولرايش‭ ‬سيكون‭ ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭ ‬للمباراتين‭ ‬المقبلتين‭ ‬ضد‭ ‬ماينتس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وضد‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬انا‭ ‬فخور‭ ‬به‭ ‬جدا‭ ‬للطريقة‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬للعودة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يظهر‭ ‬‮«‬موهبته‭ ‬الرائعة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭.‬

وكان‭ ‬نوير‭ ‬خاض‭ ‬اخر‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬شالكه‭ ‬2‭-‬صفر،‭ ‬شارك‭ ‬بعدها‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬ساقه‭ ‬خلال‭ ‬ممارسته‭ ‬رياضة‭ ‬التزلج‭ ‬خضع‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يتعافى‭ ‬منها‭. ‬وسيفتقد‭ ‬بايرن‭ ‬أيضا‭ ‬خدمات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجناح‭ ‬سيرج‭ ‬غنابري‭ ‬والمدافعين‭ ‬المغربي‭ ‬نصير‭ ‬مزراوي‭ ‬والفرنسي‭ ‬دايو‭ ‬اوباميكانو‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحوم‭ ‬الشك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬جوزوا‭ ‬كيميتش‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمكسيك‭ ‬بداعي‭ ‬المرض‭.‬

ويحتل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬سبع‭ ‬مراحل‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬ونقطة‭ ‬عن‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الثاني‭.‬



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