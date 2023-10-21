توخل: لسنا مستعجلين لعودة نوير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (أ ف ب): أكد مدرب نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم توماس توخل أنه «لن يستعجل أي شيء» بخصوص عودة حارس مرماه الدولي العملاق مانويل نوير إلى اللعب بعد اصابة أبعدته قرابة 12 شهرا عن الملاعب.
وقال توخل أمس الجمعة في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه ضد ماينتس في الدوري: «الاخبار الرائعة هي أن مانويل عاد الى تدريبات الفريق. بيد أننا لن نستعجل أي شيء على الرغم من الفرحة الكبيرة التي تغمرنا جميعا وتغمرني شخصيا».
وأردف قائلا: «لهذا السبب سننتظر بضع حصص تدريبية اضافية»، مشيرا الى ان سفن أولرايش سيكون بين الخشبات الثلاث للمباراتين المقبلتين ضد ماينتس في الدوري وضد غلطة سراي التركي في دوري ابطال اوروبا.
وأضاف: «انا فخور به جدا للطريقة التي اعتمدها للعودة»، موضحا أنه يظهر «موهبته الرائعة» خلال التدريبات.
وكان نوير خاض اخر مباراة مع بايرن ميونيخ في 12 نوفمبر عام 2022 عندما فاز على شالكه 2-صفر، شارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر حيث خرج من دور المجموعات قبل ان يتعرض لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على أثرها لعملية جراحية في 10 ديسمبر الماضي ولا يزال يتعافى منها. وسيفتقد بايرن أيضا خدمات كل من الجناح سيرج غنابري والمدافعين المغربي نصير مزراوي والفرنسي دايو اوباميكانو بداعي الاصابة، في حين يحوم الشك حول مشاركة جوزوا كيميتش الذي غاب عن مباراتي منتخب بلاده في النافذة الدولية ضد الولايات المتحدة والمكسيك بداعي المرض.
ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث في الدوري بعد سبع مراحل متخلفا بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الاول ونقطة عن شتوتغارت الثاني.
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