بنزيما يسجل للاتحاد والتعاونرأسية ((ميتروفيتش)) تؤمن فوز الهلال أمام الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفوز على نظيره الخليج، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 26 نقطة في المركز الأول، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الخليج، عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.وافتتح ألكسندر ميتروفيتش، أهداف اللقاء لصالح الهلال في الدقيقة 30 من ضربة رأسية رائعة، مستغلا خطأ حارس مرمى الخليج. وواصل نادي الهلال سيطرته على المباراة بالكامل، حيث كان قريبا من تسجيل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة لكن لم تنجح محاولاته.
بنزيما يسجل للاتحاد والتعاون
واصل نادي
الاتحاد
عروضه المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة من دوري روشن السعودي ليسقط في فخ التعادل أمام التعاون بهدف لكل منهما مساء أمس الجمعة في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي لموسم 2023-2024.
أقيمت مباراة الاتحاد والتعاون على ملعب
مدينة الملك عبدالله الرياضية.
تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 22 سجله الفرنسي كريم بنزيما في شباك مايلسون دوس سانتوس، وعادل التعاون النتيجة بهدف سجله بنزيما لاعب الاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.
ولم يسفر الشوط الثاني عن أي أهداف لكلا الفريقين لتنتهي المباراة بتعادل الاتحاد والتعاون بهدف لكل منهما.
الفتح يكتسح أبها برباعية
حقق الفتح فوزاً كبيراً عندما تغلب على ضيفه أبها 4-1، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في نطاق منافسات الجولة العاشرة لدروي روشن السعودي.
تناوب على رباعية الفتح، المغربي مراد باتنا (21) والرأس الأخضري دجانيني تافاريس (45+4) والأرميني لوكاس زيلارايان (70) وعباس الحسن (90+10) فيما سجل هدف أبها الوحيد، زكريا سامي (56)
ورفع الفتح رصيده إلى 20 نقطة، بينما بقي أبها على رصيده السابق 7 نقاط . ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول للفتح، الذي تمكن من التسجيل عندما استقبل المغربي مراد باتنا كرة داخل منطقة الجزاء هيئها لنفسه ولعبها أرضية داخل المرمى
(21) وفي الوقت ابمحتسب بدل الضائع أضاف الفتح هدفه الثاني عندما تابع الرأس الأخضري دجانيني تافاريس كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى .
وفي الشوط الثاني قلص أبها النتيجة عندما تابع زكريا سامي كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية على يمين الحارس السويدي جاكوب ريني (56) لكن الفتح أعاد الفارق عندما تلقى الأرميني لوكاس زيلارايان كرة داخل منطقة الجزاء لعبها على يمين الحارس الروماني تاتاروسانو (70) وفي الوقت القاتل من زمن المباراة اعمق الفتح الفارق عندما توغل عباس الحسن بكرة متجاوزاً أكثر من لاعب قبل أن يضعها على يسار الحارس .
الفيحاء يتغلب على الأخدود بثنائية
تغلب الفيحاء على مضيفه الأخدود، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي
وسجل هدفي الفيحاء كل من النيجيري هنري أونيكورو (29) والزامبي فاشيون ساكالا (67)، فيما جاء هدف الأخدود الوحيد عن طريق النيجيري سافوار جودوين .(45+4)
وتجمد رصيد الأخدود عند النقطة 7 في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 14 نقطة بالمركز الثامن.
ومن هجمة مرتدة سريعة نجح الفيحاء في افتتاح التسجيل عبر هنري أونيكورو الذي سدد كرة مخادعة فشل البرازيلي باولو فيتور حارس الأخدود في التصدي لها .(29)
وأدرك سافور جودوين التعادل بعدما استغل عرضية الإسباني أليكس كوياد الأرضية بالتسديد مباشرة في المرمى لتسكن شباك الضيوف(45+5).
وأحرز فاشيون ساكالا هدف الفوز للفيحاء بعدما تلقى تمريرة قصيرة من أونيكورو داخل منطقة الجزاء، ليسددها في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الأخدود (67) .
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