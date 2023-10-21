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بنزيما يسجل للاتحاد والتعاونرأسية ((ميتروفيتش)) تؤمن فوز الهلال أمام الخليج

10/21/2023 1:12:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الهلال،‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الخليج،‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭.‬وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الخليج،‭ ‬عند‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬وافتتح‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش،‭ ‬أهداف‭ ‬اللقاء‭ ‬لصالح‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬ضربة‭ ‬رأسية‭ ‬رائعة،‭ ‬مستغلا‭ ‬خطأ‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬الخليج‭. ‬وواصل‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬بالكامل،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬محاولاته‭.‬


بنزيما‭ ‬يسجل‭ ‬للاتحاد‭ ‬والتعاون

واصل‭ ‬نادي‮
‬الاتحاد
عروضه‭ ‬المخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬ليسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬بهدف‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

أقيمت‭ ‬مباراة‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتعاون‭ ‬على‭ ‬ملعب
مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭.‬

تقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬22‭ ‬سجله‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيما‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬مايلسون‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس،‭ ‬وعادل‭ ‬التعاون‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬بنزيما‭ ‬لاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26‭.‬

ولم‭ ‬يسفر‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬أهداف‭ ‬لكلا‭ ‬الفريقين‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بتعادل‭ ‬الاتحاد‭ ‬والتعاون‭ ‬بهدف‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬



‬الفتح‭ ‬يكتسح‭ ‬أبها‭ ‬برباعية

حقق‭ ‬الفتح‭ ‬فوزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬أبها‭ ‬4‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬جلوي‭ ‬الرياضية‭ ‬بالأحساء،‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬لدروي‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭.‬

تناوب‭ ‬على‭ ‬رباعية‭ ‬الفتح،‭ ‬المغربي‭ ‬مراد‭ ‬باتنا‭ (‬21‭) ‬والرأس‭ ‬الأخضري‭ ‬دجانيني‭ ‬تافاريس‭ (‬45+4‭) ‬والأرميني‭ ‬لوكاس‭ ‬زيلارايان‭ (‬70‭) ‬وعباس‭ ‬الحسن‭ (‬90+10‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬أبها‭ ‬الوحيد،‭ ‬زكريا‭ ‬سامي‭ (‬56‭)‬

ورفع‭ ‬الفتح‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬أبها‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ . ‬ودانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬للفتح،‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬استقبل‭ ‬المغربي‭ ‬مراد‭ ‬باتنا‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬هيئها‭ ‬لنفسه‭ ‬ولعبها‭ ‬أرضية‭ ‬داخل‭ ‬المرمى

‭(‬21‭) ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ابمحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أضاف‭ ‬الفتح‭ ‬هدفه‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬تابع‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضري‭ ‬دجانيني‭ ‬تافاريس‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬لعبها‭ ‬مباشرة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ .‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬قلص‭ ‬أبها‭ ‬النتيجة‭ ‬عندما‭ ‬تابع‭ ‬زكريا‭ ‬سامي‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لعبها‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬السويدي‭ ‬جاكوب‭ ‬ريني‭ (‬56‭) ‬لكن‭ ‬الفتح‭ ‬أعاد‭ ‬الفارق‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬الأرميني‭ ‬لوكاس‭ ‬زيلارايان‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬لعبها‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬الروماني‭ ‬تاتاروسانو‭ (‬70‭) ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬المباراة‭ ‬اعمق‭ ‬الفتح‭ ‬الفارق‭ ‬عندما‭ ‬توغل‭ ‬عباس‭ ‬الحسن‭ ‬بكرة‭ ‬متجاوزاً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضعها‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ .‬



‬الفيحاء‭ ‬يتغلب‭ ‬على‭ ‬الأخدود‭ ‬بثنائية

تغلب‭ ‬الفيحاء‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الأخدود،‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬هذلول‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي

وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬الفيحاء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النيجيري‭ ‬هنري‭ ‬أونيكورو‭ (‬29‭) ‬والزامبي‭ ‬فاشيون‭ ‬ساكالا‭ (‬67‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬الأخدود‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النيجيري‭ ‬سافوار‭ ‬جودوين‭ .(‬45+4‭) ‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأخدود‭ ‬عند‭ ‬النقطة‭ ‬7‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الفيحاء‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬بالمركز‭ ‬الثامن‭.‬

ومن‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬نجح‭ ‬الفيحاء‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬هنري‭ ‬أونيكورو‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬مخادعة‭ ‬فشل‭ ‬البرازيلي‭ ‬باولو‭ ‬فيتور‭ ‬حارس‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ .(‬29‭)

وأدرك‭ ‬سافور‭ ‬جودوين‭ ‬التعادل‭ ‬بعدما‭ ‬استغل‭ ‬عرضية‭ ‬الإسباني‭ ‬أليكس‭ ‬كوياد‭ ‬الأرضية‭ ‬بالتسديد‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬لتسكن‭ ‬شباك‭ ‬الضيوف‭(‬45+5‭).‬

وأحرز‭ ‬فاشيون‭ ‬ساكالا‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬للفيحاء‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬تمريرة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬أونيكورو‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء،‭ ‬ليسددها‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬لحارس‭ ‬الأخدود‭ (‬67‭) .‬

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