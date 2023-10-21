يوفنتوس يدعم فاجولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قدّم‭ ‬نادي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الخميس‭ ‬دعمه‭ ‬المطلق‭ ‬للاعب‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬الشاب‭ ‬نيكولو‭ ‬فاجولي،‭ ‬الموقوف‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬المراهنات‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

وأشار‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أحاط‭ ‬النادي‭ ‬علما‭ ‬بإضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ (‬على‭ ‬العقوبة‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الخميس‭ ‬ويؤكد‭ ‬دعمه‭ ‬المطلق‭ ‬لنيكولو‭ ‬فاجولي‭ ‬لمرافقته‭ ‬في‭ ‬رحلته‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬انه‭ ‬سيقدّم‭ ‬للاعبه‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬العلاجي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬خطط‭ ‬له‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬المفروضة‭ ‬عليه‭.‬

وتابع‭ ‬ثالث‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانا‭ ‬راسخا‭ ‬بأن‭ ‬نيكولو،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬وزملائه‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلته‭ ‬والمهنيين‭ ‬الذين‭ ‬يساعدونه،‭ ‬سيتعامل‭ ‬مع‭ ‬الرحلة‭ ‬العلاجية‭ ‬والتدريبية‭ ‬بشعور‭ ‬كبير‭ ‬بالمسؤولية‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬نادي‭ ‬تورينو‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بمجرد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬إيقافه،‭ ‬سيكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬بالهدوء‭ ‬الذي‭ ‬يستحقه‮»‬‭.‬

وأقرّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬الخميس‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬فاجولي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وهي‭ ‬الإيقاف‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬منها‭ ‬خمسة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مصحوبة‭ ‬بالتزام‭ ‬العلاج‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لإدمانه‭ ‬على‭ ‬القمار‭. ‬وسيواصل‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬لتمثيل‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬ويمكنه‭ ‬اللعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ‭ ‬38‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مايو‭ ‬المقبل،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬ايقافه‭.‬

وأقرّ‭ ‬فاجولي‭ ‬لمحققي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬بأنه‭ ‬قام‭ ‬بمراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬باستثناء‭ ‬مباريات‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬ناديه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وكريمونيزي،‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭.‬

وكان‭ ‬فاجولي،‭ ‬الذي‭ ‬تجاوزت‭ ‬ديون‭ ‬القمار‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬عرضة‭ ‬للإيقاف‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لخرق‭ ‬المادة‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الرياضية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬المحترف‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬أخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬التحقيق‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الخميس،‭ ‬وعد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬غابرييلي‭ ‬غرافينا‭ ‬بـ«مرافقة‮»‬‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المراهنات‭ ‬الرياضية‭ ‬و«عدم‭ ‬التخلي‭ ‬عنهم‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬