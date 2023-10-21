Saturday, 21 October 2023 11:03 GMT

يوفنتوس يدعم فاجولي

10/21/2023 1:12:32 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قدّم‭ ‬نادي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الخميس‭ ‬دعمه‭ ‬المطلق‭ ‬للاعب‭ ‬خط‭ ‬وسطه‭ ‬الشاب‭ ‬نيكولو‭ ‬فاجولي،‭ ‬الموقوف‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬المراهنات‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬

وأشار‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أحاط‭ ‬النادي‭ ‬علما‭ ‬بإضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الرسمي‭ (‬على‭ ‬العقوبة‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الخميس‭ ‬ويؤكد‭ ‬دعمه‭ ‬المطلق‭ ‬لنيكولو‭ ‬فاجولي‭ ‬لمرافقته‭ ‬في‭ ‬رحلته‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬انه‭ ‬سيقدّم‭ ‬للاعبه‭ ‬البالغ‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬العلاجي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬خطط‭ ‬له‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬المفروضة‭ ‬عليه‭.‬

وتابع‭ ‬ثالث‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانا‭ ‬راسخا‭ ‬بأن‭ ‬نيكولو،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬وزملائه‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلته‭ ‬والمهنيين‭ ‬الذين‭ ‬يساعدونه،‭ ‬سيتعامل‭ ‬مع‭ ‬الرحلة‭ ‬العلاجية‭ ‬والتدريبية‭ ‬بشعور‭ ‬كبير‭ ‬بالمسؤولية‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬نادي‭ ‬تورينو‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بمجرد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬إيقافه،‭ ‬سيكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬بالهدوء‭ ‬الذي‭ ‬يستحقه‮»‬‭.‬

وأقرّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬الخميس‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬فاجولي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وهي‭ ‬الإيقاف‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬منها‭ ‬خمسة‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬مصحوبة‭ ‬بالتزام‭ ‬العلاج‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لإدمانه‭ ‬على‭ ‬القمار‭. ‬وسيواصل‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬لتمثيل‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬ويمكنه‭ ‬اللعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ‭ ‬38‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مايو‭ ‬المقبل،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬ايقافه‭.‬

وأقرّ‭ ‬فاجولي‭ ‬لمحققي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬بأنه‭ ‬قام‭ ‬بمراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬باستثناء‭ ‬مباريات‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬ناديه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وكريمونيزي،‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬موسم‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭.‬

وكان‭ ‬فاجولي،‭ ‬الذي‭ ‬تجاوزت‭ ‬ديون‭ ‬القمار‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو،‭ ‬عرضة‭ ‬للإيقاف‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لخرق‭ ‬المادة‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الرياضية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬المحترف‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬أخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬تعاونه‭ ‬مع‭ ‬التحقيق‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الخميس،‭ ‬وعد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬غابرييلي‭ ‬غرافينا‭ ‬بـ«مرافقة‮»‬‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المراهنات‭ ‬الرياضية‭ ‬و«عدم‭ ‬التخلي‭ ‬عنهم‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬

MENAFN21102023000055011008ID1107279498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث