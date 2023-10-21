برشلونة يعدّ مباراة تكريمًا لميسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة (أ ف ب): أكّد المدير الرياضي في برشلونة الإسباني البرتغالي ديكو أن ناديه مصمّم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف النادي الكاتالوني.
وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة «لانس» البرازيلية: «سيبقى ميسي المثال الاكبر في تاريخ النادي، على الأرجح أمام يوهان كرويف ورونالدو. ستكون هناك مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا».
وأضاف: «لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد سيكون هناك مباراة».
وتابع: «آمل في يستمر في اللعب لسنوات عدة، لأن كل الذين يحبونه ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيدا».
وكانت صحيفة «سبورت» الاسبانية أشارت في مارس الماضي إلى ان برشلونة يفكر في تكريم أسطورته خلال احتفالات مرور 125 عاماً على تأسيس النادي والذي يصادف العام المقبل.
وأمضى ميسي (36 عاماً) معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكاتالوني وخاض في صفوفه 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفا وأحرز لقب بطل الدوري الاسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس إسبانيا 7 مرات.
غادر ميسي برشلونة مكرها بسبب مشاكل النادي المادية من دون ان تسنح له الفرصة لتوديع أنصار النادي وانتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي وخاض في صفوفه موسمين ومنه الى إنتر ميامي الامريكي.
ويشهد ملعب كامب نو حاليا عملية ترميم كبيرة حيث سترتفع سعته من 90 ألف متفرج الى 105 الاف على ان تنتهي الاعمال فيه بشكل نهائي عام 2026.
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