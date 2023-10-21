برشلونة يعدّ مباراة تكريمًا لميسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬البرتغالي‭ ‬ديكو‭ ‬أن‭ ‬ناديه‭ ‬مصمّم‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬تكريمية‭ ‬لأسطورته‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬مسيرة‭ ‬مظفرة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭.‬

وقال‭ ‬ديكو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لانس‮»‬‭ ‬البرازيلية‭: ‬‮«‬سيبقى‭ ‬ميسي‭ ‬المثال‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي،‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أمام‭ ‬يوهان‭ ‬كرويف‭ ‬ورونالدو‭. ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬مباراة‭ ‬وداعية‭ ‬بالتأكيد،‭ ‬ربما‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الجديد‭ ‬عندما‭ ‬يصبح‭ ‬جاهزا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ندري‭ ‬متى‭ ‬سيخوض‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬لكن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬آمل‭ ‬في‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة،‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬الذين‭ ‬يحبونه‭ ‬ويحبون‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هم‭ ‬سعداء‭ ‬لرؤيته‭ ‬سعيدا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سبورت‮»‬‭ ‬الاسبانية‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬برشلونة‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬تكريم‭ ‬أسطورته‭ ‬خلال‭ ‬احتفالات‭ ‬مرور‭ ‬125‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬النادي‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأمضى‭ ‬ميسي‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬وخاض‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬778‭ ‬مباراة‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬672‭ ‬هدفا‭ ‬وأحرز‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬10‭ ‬مرات،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬وكأس‭ ‬إسبانيا‭ ‬7‭ ‬مرات‭. ‬

غادر‭ ‬ميسي‭ ‬برشلونة‭ ‬مكرها‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬النادي‭ ‬المادية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تسنح‭ ‬له‭ ‬الفرصة‭ ‬لتوديع‭ ‬أنصار‭ ‬النادي‭ ‬وانتقل‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وخاض‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬موسمين‭ ‬ومنه‭ ‬الى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الامريكي‭.‬

ويشهد‭ ‬ملعب‭ ‬كامب‭ ‬نو‭ ‬حاليا‭ ‬عملية‭ ‬ترميم‭ ‬كبيرة‭ ‬حيث‭ ‬سترتفع‭ ‬سعته‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬الى‭ ‬105‭ ‬الاف‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬الاعمال‭ ‬فيه‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬