انتخاب الأمير فيصل بالمجلس التنفيذي للأولمبية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعيد‭ ‬انتخاب‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأردنية‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لفترة‭ ‬ثانية‭ ‬مدتها‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ141‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬مومباي‭ ‬بالهند‭.‬

وانتخب‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬

كما‭ ‬انتخبت‭ ‬كيرستي‭ ‬كوفنتري‭ ‬من‭ ‬زيمبابوي‭ ‬عضوة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬العضوية‭ ‬أيضا‭ ‬بين‭ ‬2018‭ ‬و2021‭. ‬وترأس‭ ‬كوفنتري‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬‮

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