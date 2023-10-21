Saturday, 21 October 2023 11:02 GMT

انتخاب الأمير فيصل بالمجلس التنفيذي للأولمبية الدولية

10/21/2023 1:12:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعيد‭ ‬انتخاب‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأردنية‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لفترة‭ ‬ثانية‭ ‬مدتها‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الـ141‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬مومباي‭ ‬بالهند‭.‬

وانتخب‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬

كما‭ ‬انتخبت‭ ‬كيرستي‭ ‬كوفنتري‭ ‬من‭ ‬زيمبابوي‭ ‬عضوة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬العضوية‭ ‬أيضا‭ ‬بين‭ ‬2018‭ ‬و2021‭. ‬وترأس‭ ‬كوفنتري‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭.‬‮

MENAFN21102023000055011008ID1107279496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث