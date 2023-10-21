انتخاب الأمير فيصل بالمجلس التنفيذي للأولمبية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعيد انتخاب سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضوا في المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك في الجمعية العمومية الـ141 التي انعقدت هذا الاسبوع في مومباي بالهند.
وانتخب الأمير فيصل للمرة الأولى في عضوية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في عام 2019.
كما انتخبت كيرستي كوفنتري من زيمبابوي عضوة في المجلس التنفيذي أربع سنوات، وهي التي شغلت العضوية أيضا بين 2018 و2021. وترأس كوفنتري لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية.
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