بطولة نسائية للرياضات الإلكترونية في السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬البطولة‭ ‬النسائية‭ ‬لرياضة‭ ‬فالورانت،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مجريات‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬اللاعبات‭ ‬ومجتمع‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬السعودي،‭ ‬وأن‭ ‬يجعل‭ ‬منه‭ ‬القطاع‭ ‬الحاضن‭ ‬للمواهب‭ ‬والممكن‭ ‬لهم،‭ ‬وأن‭ ‬جيلا‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬واللاعبين‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬كبرى‭ ‬محافل‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬العالمية،‭ ‬وأن‭ ‬يسهم‭ ‬بدفع‭ ‬عجلة‭ ‬تنمية‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للألعاب‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

انطلقت‭ ‬البطولة‭ ‬الخميس،‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وتتسع‭ ‬شعبية‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وقد‭ ‬دخلت‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الرسمي‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بهانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬لاعبا‭ ‬ووزعت‭ ‬خلالها‭ ‬21‭ ‬ميدالية‭.‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬تطورا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬توماس‭ ‬باخ‭ ‬أنه‭ ‬طلب‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬حول‭ ‬إطلاق‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬أولمبية‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬