بطولة نسائية للرياضات الإلكترونية في السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية البطولة النسائية لرياضة فالورانت، والتي تأتي ضمن مجريات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية.
وأوضح الاتحاد السعودي أن هذه البطولة تأتي من حرصه الدائم على تمكين اللاعبات ومجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي، وأن يجعل منه القطاع الحاضن للمواهب والممكن لهم، وأن جيلا من اللاعبات واللاعبين قادرون على رفع راية المملكة في كبرى محافل الرياضات الإلكترونية العالمية، وأن يسهم بدفع عجلة تنمية الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
انطلقت البطولة الخميس، وتستمر حتى اليوم السبت.
وتتسع شعبية الرياضات الإلكترونية حول العالم ولا سيما في القارة الآسيوية، وقد دخلت ضمن البرنامج الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية حيث شارك في النسخة الأخيرة بهانغتشو الصينية أكثر من 450 لاعبا ووزعت خلالها 21 ميدالية.
كما شهدت الأيام الأخيرة تطورا على هذا الصعيد مع إعلان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أنه طلب إعداد دراسة حول إطلاق دورة ألعاب أولمبية للرياضات الإلكترونية.
MENAFN21102023000055011008ID1107279495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.