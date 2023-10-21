شاختار يعين سرنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬تعيين‭ ‬لاعبه‭ ‬السابق‭ ‬ومديره‭ ‬الفني‭ ‬الحالي‭ ‬المدافع‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬سرنا‭ ‬مدرباً‭ ‬للفريق‭ ‬الأوّل‭ ‬خلفا‭ ‬للهولندي‭ ‬باتريك‭ ‬فان‭ ‬لويفن‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

وكان‭ ‬سرنا‭ (‬41‭ ‬عاماً‭) ‬لعب‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬هايدوك‭ ‬سبليت‭ ‬وكالياري‭ ‬الايطالي‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬مدرباً‭ ‬مساعدا‭ ‬لشاختار‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2020‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬الأوكراني‭ ‬عن‭ ‬سرنا‭ ‬قوله‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قبلت‭ ‬اليوم‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬شاختار‭ ‬لأن‭ ‬النادي‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬عائلتي،‭ ‬وعندما‭ ‬تمر‭ ‬عائلتك‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬يتعين‭ ‬عليك‭ ‬مساعدتها‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬لهم‭ (‬لمسؤولي‭ ‬النادي‭) ‬بالأمس،‭ ‬انا‭ ‬لست‭ ‬غوارديولا‭ ‬أو‭ ‬كلوب،‭ ‬لكني‭ ‬داريو‭ ‬سرنا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬خبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬لكني‭ ‬أملك‭ ‬قلب‭ ‬عامل‭ ‬مناجم‭ ‬وبأن‭ ‬قلبي‭ ‬يقول‭ ‬لي‭ ‬بضرورة‭ ‬مساعدة‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ولشاختار‮»‬‭.‬

ويخوض‭ ‬شاختار‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬متخلفاً‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬المتصدر‭ ‬ومتساويا‭ ‬مع‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭. ‬سيواجه‭ ‬برشلونة‭ ‬الاربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬فيحتل‭ ‬شاختار‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬كريفباس‭ ‬لكنه‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭.‬