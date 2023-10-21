شاختار يعين سرنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أعلن نادي شاختار دانييتسك الأوكراني أمس الجمعة تعيين لاعبه السابق ومديره الفني الحالي المدافع الكرواتي داريو سرنا مدرباً للفريق الأوّل خلفا للهولندي باتريك فان لويفن المقال من منصبه.
وكان سرنا (41 عاماً) لعب أيضا في صفوف هايدوك سبليت وكالياري الايطالي وسبق له أن عمل مدرباً مساعدا لشاختار بين عامي 2019 و2020.
ونقل الموقع الرسمي للنادي الأوكراني عن سرنا قوله بعد تعيينه «لقد قبلت اليوم العرض المقدم من شاختار لأن النادي هو بمثابة عائلتي، وعندما تمر عائلتك بفترة صعبة يتعين عليك مساعدتها».
واضاف «قلت لهم (لمسؤولي النادي) بالأمس، انا لست غوارديولا أو كلوب، لكني داريو سرنا الذي لا يملك خبرة كبيرة لكني أملك قلب عامل مناجم وبأن قلبي يقول لي بضرورة مساعدة النادي الذي يمر في فترة صعبة في البلاد ولشاختار».
ويخوض شاختار دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط من مباراتين متخلفاً بفارق 3 نقاط عن برشلونة الاسباني المتصدر ومتساويا مع بورتو البرتغالي. سيواجه برشلونة الاربعاء المقبل خارج ملعبه.
أما في الدوري المحلي، فيحتل شاختار المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين عن المتصدر كريفباس لكنه لعب مباراة أقل.
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