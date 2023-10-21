الاتحاد الدولي للألعاب المائية يفتح التسجيل لبطولة الماسترز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ - ‬الدوحة‭ ‬2024،‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬مارس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬استضافتها‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭.‬

بدأت‭ ‬فترة‭ ‬التسجيل‭ ‬الخميس،‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬2024‭. ‬وحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬جميع‭ ‬محبي‭ ‬الرياضات‭ ‬المائية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬التسجيل‭ ‬والمشاركة‭ ‬ليكونوا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة،‭ ‬السباحة‭ ‬الفنية،‭ ‬كرة‭ ‬الماء‭ ‬والغطس‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬استضافة‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬قبة‭ ‬اسباير‭ ‬ومجمع‭ ‬حمد‭ ‬للرياضات‭ ‬المائية‭ ‬وميناء‭ ‬الدوحة‭ ‬القديم‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الدوحة‭ ‬تستضيف‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬2600‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭.‬



