الاتحاد الدولي للألعاب المائية يفتح التسجيل لبطولة الماسترز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية فتح باب التسجيل للمشاركين في بطولة الماسترز للألعاب المائية - الدوحة 2024، المقررة من 23 فبراير حتى 3 مارس في العاصمة القطرية على هامش استضافتها بطولة العالم.
بدأت فترة التسجيل الخميس، وتستمر حتى 16 يناير 2024. وحثت اللجنة المنظمة للبطولة جميع محبي الرياضات المائية من مختلف الفئات العمرية حول العالم على التسجيل والمشاركة ليكونوا جزءا من هذا المحفل الرياضي العالمي، الذي يتضمن منافسات السباحة، السباحة الفنية، كرة الماء والغطس.
ومن المقرر استضافة منافسات البطولة في قبة اسباير ومجمع حمد للرياضات المائية وميناء الدوحة القديم.
يذكر أن الدوحة تستضيف بطولة العالم للألعاب المائية من 2 إلى 18 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يشارك فيها نحو 2600 رياضي ورياضية.
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