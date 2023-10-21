الآسيوي يرفض استضافة الجزائر مباريات فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬طلب‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬إقامة‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬نتيجة‭ ‬الأحداث‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬فلسطين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكّد‭ ‬مصدر‭ ‬فلسطيني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬بعث‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يبلغه‭ ‬فيها‭ ‬رفضه‭ ‬استضافة‭ ‬الجزائر‭ ‬للمباريات‭ ‬البيتية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬الرسمية،‭ ‬لكون‭ ‬الجزائر‭ ‬منضوية‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬للعبة‭ ‬وليس‭ ‬آسيا‭.‬

ولم‭ ‬يخرج‭ ‬بعد‭ ‬موقف‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬الملعب‭ ‬البيتي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يخوض‭ ‬مبارياته‭ ‬خارجها‭.‬

وكانت‭ ‬الجزائر‭ ‬أخذت‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬استضافة‭ ‬والتكفل‭ ‬بمصاريف‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬ودية‭ ‬أو‭ ‬رسمية،‭ ‬أولها‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬ضد‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة،‭ ‬بحسب‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تلبية‭ ‬للطلب‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الفريق‭ ‬جبريل‭ ‬الرجوب‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬الى‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية‭.‬

ووقع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬تاسعة‭ ‬تضمّ‭ ‬أستراليا‭ ‬ولبنان‭ ‬وبنغلادش‭.‬

كما‭ ‬يشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭ ‬المقبلة‭ ‬المقررة‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬و10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بجانب‭ ‬إيران‭ ‬والإمارات‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭.‬

وكانت‭ ‬الفلسطينية‭ ‬سوزان‭ ‬شلبي‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭ ‬قد‭ ‬صرّحت‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لإذاعة‭ ‬الجزائر‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬تلقينا‭ ‬خطاب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭ ‬بخصوص‭ ‬طلبنا‭ ‬اعتماد‭ ‬الجزائر‭ ‬ملعباً‭ ‬بيتياً‭. ‬للأسف‭ ‬رفض‭ ‬الخطاب‭ ‬طلبنا‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التعليمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتحادين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬‮«‬وفقاً‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاسيوي،‭ ‬تحول‭ ‬تلك‭ ‬التعليمات‭ ‬دون‭ ‬الموافقة‭ ‬وتشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الجزائر‭ ‬خارج‭ ‬النطاق‭ ‬الجغرافي‭ ‬لآسيا‮»‬‭.‬

ختمت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭. ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬الجزائر‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬كل‭ ‬فلسطيني‭... ‬هي‭ ‬دائما‭ ‬خيارنا‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

وتظاهر‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬جزائرية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬الخميس،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومندّدين‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بها‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬وقف‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭.‬