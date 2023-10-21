Saturday, 21 October 2023 11:02 GMT

الآسيوي يرفض استضافة الجزائر مباريات فلسطين

10/21/2023 1:12:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬طلب‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬إقامة‭ ‬مبارياته‭ ‬البيتية‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬نتيجة‭ ‬الأحداث‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬فلسطين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكّد‭ ‬مصدر‭ ‬فلسطيني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬بعث‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يبلغه‭ ‬فيها‭ ‬رفضه‭ ‬استضافة‭ ‬الجزائر‭ ‬للمباريات‭ ‬البيتية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬الرسمية،‭ ‬لكون‭ ‬الجزائر‭ ‬منضوية‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬للعبة‭ ‬وليس‭ ‬آسيا‭.‬

ولم‭ ‬يخرج‭ ‬بعد‭ ‬موقف‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تثبيت‭ ‬الملعب‭ ‬البيتي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬يخوض‭ ‬مبارياته‭ ‬خارجها‭.‬

وكانت‭ ‬الجزائر‭ ‬أخذت‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬استضافة‭ ‬والتكفل‭ ‬بمصاريف‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬ودية‭ ‬أو‭ ‬رسمية،‭ ‬أولها‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬ضد‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة،‭ ‬بحسب‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تلبية‭ ‬للطلب‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الفريق‭ ‬جبريل‭ ‬الرجوب‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬الى‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية‭.‬

ووقع‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬تاسعة‭ ‬تضمّ‭ ‬أستراليا‭ ‬ولبنان‭ ‬وبنغلادش‭.‬

كما‭ ‬يشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭ ‬المقبلة‭ ‬المقررة‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬و10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بجانب‭ ‬إيران‭ ‬والإمارات‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭.‬

وكانت‭ ‬الفلسطينية‭ ‬سوزان‭ ‬شلبي‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭ ‬قد‭ ‬صرّحت‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لإذاعة‭ ‬الجزائر‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬تلقينا‭ ‬خطاب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭ ‬بخصوص‭ ‬طلبنا‭ ‬اعتماد‭ ‬الجزائر‭ ‬ملعباً‭ ‬بيتياً‭. ‬للأسف‭ ‬رفض‭ ‬الخطاب‭ ‬طلبنا‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬التعليمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاتحادين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬‮«‬وفقاً‭ ‬للاتحاد‭ ‬الاسيوي،‭ ‬تحول‭ ‬تلك‭ ‬التعليمات‭ ‬دون‭ ‬الموافقة‭ ‬وتشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الجزائر‭ ‬خارج‭ ‬النطاق‭ ‬الجغرافي‭ ‬لآسيا‮»‬‭.‬

ختمت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭. ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬الجزائر‭ ‬بما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬كل‭ ‬فلسطيني‭... ‬هي‭ ‬دائما‭ ‬خيارنا‭ ‬الأول‮»‬‭.‬

وتظاهر‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬جزائرية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬الخميس،‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومندّدين‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بها‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬وقف‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭.‬

MENAFN21102023000055011008ID1107279492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث