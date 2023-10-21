أبو ظبي تواصل استضافة بطولات ((يو إف سي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«يو إف سي»، جزءا من مجموعة TKO القابضة، تمديد شراكتهما الحالية إلى عام 2028، والتي تنظم «يو إف سي» بموجبها إحدى فعالياتها ذات الأرقام المُميزة سنوياً في العاصمة، على أن تتضمن نزالات حاسمة على لقب البطولة. وتمتد هذه الشراكة لتشمل أيضاً إقامة فعاليات «ليلة النزال» إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «حقق تنظيم بطولات «يو إف سي» سنوياً في أبوظبي زخماً كبيراً، مستقطباً جمهور الفنون القتالية المختلطة إلى الإمارة لمتابعة أهم وأفضل نزالاتها. وعلى مدار السنوات الماضية، مهدت هذه الشراكة الطريق لتعزيز حضور «يو إف سي» على الساحة الدولية، بالتزامن مع تكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضات النزال. ويؤكد تمديد هذه الاتفاقية قدرتنا على استضافة أبرز البطولات والفعاليات التي تُلبي تطلعات مجتمعنا وزوارنا على حد سواء، وتمنحهم المزيد من التجارب المفعمة بالحماس والترفيه. ونمضي في تعميق أطر شراكتنا مع «يو إف سي»، ومواصلة نهج الابتكار بما يسهم في دفع نمو هذه الرياضة في الإمارات والمنطقة».
من جانبه، قال دانا وايت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «يو إف سي»: «أبوظبي هي واحدة من الأماكن المفضلة لدي في العالم، فهي وجهة رائعة بمجتمعها ومطاعمها وفنادقها. وقد حظيت بفرصة تنظيم مجموعة من أهم النزالات في تاريخ «يو إف سي» في أبوظبي، وسنقدم المزيد من الفعاليات المُذهلة مستقبلاً خصوصاً مع إطلاق فعاليات «ليلة النزال» في المنطقة العام القادم».
ورسخت «يو إف سي» علاقتها الوطيدة طويلة المدى مع أبوظبي، مع تنظيم 18 فعالية في المنطقة منذ عام 2010. ووقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في عام 2019، والتي شهدت استضافة العاصمة الإماراتية أبرز نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة، بمن فيهم حبيب نور محمدوف، بطل العالم السابق للوزن الخفيف الذي دافع عن لقبه بنجاح في نزالات عديدة في أبوظبي؛ وكونور ماكغريغور، بطل العالم السابق في وزنّين، وإسرائيل أديسانيا، المتحدي الأول على اللقب والبطل السابق للوزن المتوسط. وفي إطار هذه الاتفاقية، احتضنت أبوظبي 9 من فعاليات «يو إف سي» بمشاركة ألمع المواهب العالمية، والتي استمتع بها الجمهور من مختلف أنحاء العالم، وساعدت على نمو شعبية هذه الرياضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن أبوظبي نظمت بنجاح عدداً من أبرز البطولات الرياضية الكبرى، بالاعتماد على ما تتميز به من بنية تحتية عالمية المستوى، وتجارب ومعالم سياحية رائعة، وسهولة السفر إليها عبر شبكة رحلات جوية واسعة تربطها بالعالم، إلى جانب التعاون القائم مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.
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