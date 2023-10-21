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أبو ظبي تواصل استضافة بطولات ((يو إف سي))

10/21/2023 1:12:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬ ‭ ‬أبوظبي‭ ‬و‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ TKO ‭ ‬القابضة،‭ ‬تمديد‭ ‬شراكتهما‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2028،‭ ‬والتي‭ ‬تنظم‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬‭ ‬بموجبها‭ ‬إحدى‭ ‬فعالياتها‭ ‬ذات‭ ‬الأرقام‭ ‬المُميزة‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬نزالات‭ ‬حاسمة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭. ‬وتمتد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬لتشمل‭ ‬أيضاً‭ ‬إقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬النزال‮»‬‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭.‬

وقال‭ ‬سعود‭ ‬الحوسني‭ ‬وكيل‭ ‬دائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬ ‭ ‬أبوظبي‭: ‬‮«‬حقق‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬زخماً‭ ‬كبيراً،‭ ‬مستقطباً‭ ‬جمهور‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬إلى‭ ‬الإمارة‭ ‬لمتابعة‭ ‬أهم‭ ‬وأفضل‭ ‬نزالاتها‭. ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬مهدت‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الطريق‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تكريس‭ ‬مكانة‭ ‬أبوظبي‭ ‬عاصمة‭ ‬عالمية‭ ‬لرياضات‭ ‬النزال‭. ‬ويؤكد‭ ‬تمديد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬أبرز‭ ‬البطولات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تُلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬مجتمعنا‭ ‬وزوارنا‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬وتمنحهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬المفعمة‭ ‬بالحماس‭ ‬والترفيه‭. ‬ونمضي‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬أطر‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬ومواصلة‭ ‬نهج‭ ‬الابتكار‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والمنطقة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬دانا‭ ‬وايت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬‭: ‬‮«‬أبوظبي‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬المفضلة‭ ‬لدي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فهي‭ ‬وجهة‭ ‬رائعة‭ ‬بمجتمعها‭ ‬ومطاعمها‭ ‬وفنادقها‭. ‬وقد‭ ‬حظيت‭ ‬بفرصة‭ ‬تنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬النزالات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وسنقدم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬المُذهلة‭ ‬مستقبلاً‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬النزال‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العام‭ ‬القادم‮»‬‭.‬

ورسخت‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬‭ ‬علاقتها‭ ‬الوطيدة‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬مع‭ ‬أبوظبي،‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬18‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010‭. ‬ووقعت‭ ‬المؤسسة‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬دائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬ ‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬استضافة‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬رياضات‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬حبيب‭ ‬نور‭ ‬محمدوف،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬للوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬الذي‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬أبوظبي؛‭ ‬وكونور‭ ‬ماكغريغور،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬وزنّين،‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أديسانيا،‭ ‬المتحدي‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬والبطل‭ ‬السابق‭ ‬للوزن‭ ‬المتوسط‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬احتضنت‭ ‬أبوظبي‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إف‭ ‬سي‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬ألمع‭ ‬المواهب‭ ‬العالمية،‭ ‬والتي‭ ‬استمتع‭ ‬بها‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وساعدت‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬شعبية‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬أبوظبي‭ ‬نظمت‭ ‬بنجاح‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى،‭ ‬وتجارب‭ ‬ومعالم‭ ‬سياحية‭ ‬رائعة،‭ ‬وسهولة‭ ‬السفر‭ ‬إليها‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬واسعة‭ ‬تربطها‭ ‬بالعالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭. ‬

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