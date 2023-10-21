دي لورنتيس يطمئن غارسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما - (أ ف ب): أكد رئيس ومالك نابولي الايطالي أوريليو دي لورنتيس يوم الخميس أنه لم يفكر في إقالة مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا خلال فترة التوقف الدولي.
وقال دي لورنتيس في مؤتمر صحفي في مقر تدريبات النادي: «بعد الهزيمة أمام فيورنتينا (3-1 على أرضه في المرحلة الثامنة من الدوري الايطالي)، قرأت كل شيء وأي شيء».
وتابع: «إذا كانت هناك أخطاء فأنا أتحمل المسؤولية عنها، ومن ثم لا أفكر بتغيير المدرب».
وأضاف: «قلت لغارسيا مباشرة (واصل القيام بما تفعله ولا تقلق). الجميع يرتكب أخطاء، وآمل ألا تتكرر مرة أخرى»، قبل أن يضيف: «في هذه الحالة، هو يحظى بدعمنا».
ويحتل نابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق لوتشانو سباليتي المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن المتصدر ميلان.
وتلقى الفريق بإشراف غارسيا 3 هزائم جميعها على ارضه، بينها اثنتان في الدوري وواحدة امام ريال مدريد الاسباني 2-3.
وخلال النافذة الدولية التقى دي لورنتيس مع أنتونيو كونتي الذي لا يشرف حاليا على اي فريق منذ اقالته من تدريب توتنهام الانكليزي في مارس الماضي، لكنه أكد أنه لم يعرض عليه تدريب نابولي وقال في هذا الصدد: «منذ أن التقينا في نفس المكان لقضاء عطلة في جزر المالديف، قبل بضع سنوات، بقينا على اتصال، والباقي مجرد ثرثرة تهدف إلى إضعاف الشخص المسؤول عن الفريق حاليا وهذا امر يزعجني».
وتابع: «تغيير المدرب دائما ما يكون بمثابة صدمة. ومن ثم، لا يوجد الكثير من المدربين الذين يعتمدون طريقة 4-3-3 مع دفاع عال».
MENAFN21102023000055011008ID1107279490
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.