دي لورنتيس يطمئن غارسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬ومالك‭ ‬نابولي‭ ‬الايطالي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لورنتيس‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬إقالة‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬لورنتيس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬تدريبات‭ ‬النادي‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭ (‬3-1‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭)‬،‭ ‬قرأت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وأي‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬أخطاء‭ ‬فأنا‭ ‬أتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عنها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬أفكر‭ ‬بتغيير‭ ‬المدرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬قلت‭ ‬لغارسيا‭ ‬مباشرة‭ (‬واصل‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬تفعله‭ ‬ولا‭ ‬تقلق‭). ‬الجميع‭ ‬يرتكب‭ ‬أخطاء،‭ ‬وآمل‭ ‬ألا‭ ‬تتكرر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬هو‭ ‬يحظى‭ ‬بدعمنا‮»‬‭.‬

ويحتل‭ ‬نابولي،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬ميلان‭.‬

وتلقى‭ ‬الفريق‭ ‬بإشراف‭ ‬غارسيا‭ ‬3‭ ‬هزائم‭ ‬جميعها‭ ‬على‭ ‬ارضه،‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وواحدة‭ ‬امام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬2‭-‬3‭.‬

وخلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬التقى‭ ‬دي‭ ‬لورنتيس‭ ‬مع‭ ‬أنتونيو‭ ‬كونتي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يشرف‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬فريق‭ ‬منذ‭ ‬اقالته‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬توتنهام‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬عليه‭ ‬تدريب‭ ‬نابولي‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬أن‭ ‬التقينا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المكان‭ ‬لقضاء‭ ‬عطلة‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬المالديف،‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات،‭ ‬بقينا‭ ‬على‭ ‬اتصال،‭ ‬والباقي‭ ‬مجرد‭ ‬ثرثرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬الشخص‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬حاليا‭ ‬وهذا‭ ‬امر‭ ‬يزعجني‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬تغيير‭ ‬المدرب‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬بمثابة‭ ‬صدمة‭. ‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬طريقة‭ ‬4‭-‬3‭-‬3‭ ‬مع‭ ‬دفاع‭ ‬عال‮»‬‭.‬