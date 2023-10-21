غوارديولا: يجب تخصيص فئة خاصة لميسي في الكرة الذهبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (أ ف ب): رأى الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي إنه يجب تخصيص فئة خاصة لليونيل ميسي في جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية المتخصّصة في كرة القدم، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم أو مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند يجب أن يفوز بجائزة هذا العام.
ويُعدّ ميسي، الذي غادر باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، المرشّح الأوفر حظا للفوز بالجائزة للمرة الثامنة، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.
ويُعتبر هالاند منافسه الرئيس على الجائزة بعد تسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات ليساهم بشكل كبير في إحراز فريقه ثلاثية نادرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس إنكلترا الموسم الماضي.
سبق لغوراديولا أن أشرف على تدريب ميسي في صفوف برشلونة في حين يلعب هالاند في صفوف فريقه حالياً.
وقال الإسباني الجمعة «قلت دائماً إن الكرة الذهبية يجب أن تكون مقسّمة إلى قسمين، واحدة لميسي ثم ننظر إلى الآخرين، وبالتالي يتعين على هالاند الفوز، نعم. لقد فاز بالثلاثية». وتابع «أسوأ موسم لميسي هو الأفضل للآخرين. كلاهما يستحق ذلك، ماذا بوسعي أن أقول؟».
ويقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في 30 أكتوبر.
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