غوارديولا: يجب تخصيص فئة خاصة لميسي في الكرة الذهبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رأى‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرّب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬تخصيص‭ ‬فئة‭ ‬خاصة‭ ‬لليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬سنويا‭ ‬مجلة‭ ‬فرانس‭ ‬فوتبول‭ ‬الفرنسية‭ ‬المتخصّصة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬لدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬أو‭ ‬مهاجمه‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

ويُعدّ‭ ‬ميسي،‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬المرشّح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬إلى‭ ‬التتويج‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭.‬

ويُعتبر‭ ‬هالاند‭ ‬منافسه‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬52‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬53‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬ليساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬فريقه‭ ‬ثلاثية‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وكأس‭ ‬إنكلترا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

سبق‭ ‬لغوراديولا‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬ميسي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬حالياً‭.‬

وقال‭ ‬الإسباني‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬دائماً‭ ‬إن‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مقسّمة‭ ‬إلى‭ ‬قسمين،‭ ‬واحدة‭ ‬لميسي‭ ‬ثم‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الآخرين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬هالاند‭ ‬الفوز،‭ ‬نعم‭. ‬لقد‭ ‬فاز‭ ‬بالثلاثية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬أسوأ‭ ‬موسم‭ ‬لميسي‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬للآخرين‭. ‬كلاهما‭ ‬يستحق‭ ‬ذلك،‭ ‬ماذا‭ ‬بوسعي‭ ‬أن‭ ‬أقول؟‮»‬‭.‬

ويقام‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭.‬