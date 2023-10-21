هاو يؤكد ثقته بمستقبل تونالي رغم أزمة المراهنات

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن (أ ف ب): أصرّ مدرب نيوكاسل إدي هاو أنّ لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي يملك مستقبلا طويلا في النادي الإنجليزي مع انتظار نتائج التحقيق حول مراهنات رياضية غير مشروعة.
ويواجه اللاعب البالغ 23 عامًا، والذي انتقل إلى نيوكاسل مقابل 67 مليون دولار أمريكي قادمًا من ميلان الإيطالي في يوليو، خطر الإيقاف الطويل في ظل استمرار التحقيق في بلاده.
وكان نيوكاسل قد أصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع بيانا أكدّ فيه أن تونالي يخضع لتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي للعبة فيما يتعلق «بمراهنات غير مشروعة».
وأشار بيان النادي إلى أن «ساندرو يشارك بشكل كامل في التحقيق وسيواصل التعاون مع جميع السلطات المعنية».
وعن رغبة تونالي بالاستمرار مستقبلا في النادي الإنجليزي أجاب هاو «لم تتم مناقشة هذا الأمر حتى، لأن الجواب هو «نعم» من الجانبين».
وتابع «سوف ندعمه وبشكل مستمر ونراه جزءًا من فريقنا سنوات عديدة، وأنا أعلم أن هذا هو نفس الشيء الذي يفكر فيه من جهته أيضا».
وغادر تونالي معسكر منتخب إيطاليا الأسبوع الماضي بعد ظهور تقارير عن التحقيقات لكن هاو قال إنه متاح لمواجهة كريستال بالاس السبت ضمن الدوري المحلي.
وقال «لقد مرّ بأسبوعين صعبين للغاية. لقد كان يتعامل مع الكثير وأعتقد أنه يتعامل مع نفسه ومع عواطفه بشكل قويّ».
وكان زميله في المنتخب الإيطالي ومهاجم استون فيلا نيكولو زانيولو قد استُبعد أيضًا من المنتخب الوطني بالشأن ذاته.
وأصدر فيلا بيانا الجمعة أكد فيه أن لاعب الوسط البالغ 24 عاما يتعاون مع السلطات الإيطالية والتقى بكبار المسؤولين في النادي.
وأضاف البيان «زانيولو يتدرب كالمعتاد مع الفريق الأول وهو متاح للاختيار قبل مباراة نهاية الأسبوع مع وست هام يونايتد».
وسبق أن أوقف الاتحاد الإيطالي لاعب وسط يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي مدة 7 أشهر للسبب عينه، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على تخفيض العقوبة.
وأفاد الاتحاد الإيطالي أن عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن حُسم منها خمسة على أن تستخدم في «خطة علاج» من الإدمان على القمار.
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