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هاو يؤكد ثقته بمستقبل تونالي رغم أزمة المراهنات

10/21/2023 1:12:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصرّ‭ ‬مدرب‭ ‬نيوكاسل‭ ‬إدي‭ ‬هاو‭ ‬أنّ‭ ‬لاعبه‭ ‬الإيطالي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬يملك‭ ‬مستقبلا‭ ‬طويلا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مع‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬حول‭ ‬مراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

ويواجه‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عامًا،‭ ‬والذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬نيوكاسل‭ ‬مقابل‭ ‬67‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬خطر‭ ‬الإيقاف‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬

وكان‭ ‬نيوكاسل‭ ‬قد‭ ‬أصدر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بيانا‭ ‬أكدّ‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬تونالي‭ ‬يخضع‭ ‬لتحقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الإيطالي‭ ‬والاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬للعبة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬‮«‬بمراهنات‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ساندرو‭ ‬يشارك‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬وسيواصل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬رغبة‭ ‬تونالي‭ ‬بالاستمرار‭ ‬مستقبلا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أجاب‭ ‬هاو‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تتم‭ ‬مناقشة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬حتى،‭ ‬لأن‭ ‬الجواب‭ ‬هو‭ ‬‮«‬نعم‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجانبين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬ندعمه‭ ‬وبشكل‭ ‬مستمر‭ ‬ونراه‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬فريقنا‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة،‭ ‬وأنا‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬يفكر‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وغادر‭ ‬تونالي‭ ‬معسكر‭ ‬منتخب‭ ‬إيطاليا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬التحقيقات‭ ‬لكن‭ ‬هاو‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬متاح‭ ‬لمواجهة‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬مرّ‭ ‬بأسبوعين‭ ‬صعبين‭ ‬للغاية‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬نفسه‭ ‬ومع‭ ‬عواطفه‭ ‬بشكل‭ ‬قويّ‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬ومهاجم‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬نيكولو‭ ‬زانيولو‭ ‬قد‭ ‬استُبعد‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بالشأن‭ ‬ذاته‭.‬

وأصدر‭ ‬فيلا‭ ‬بيانا‭ ‬الجمعة‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬والتقى‭ ‬بكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬زانيولو‭ ‬يتدرب‭ ‬كالمعتاد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬متاح‭ ‬للاختيار‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الحالي‭ ‬نيكولو‭ ‬فاجولي‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬أشهر‭ ‬للسبب‭ ‬عينه،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬ابن‭ ‬الـ22‭ ‬عاماً‭ ‬بالذنب‭ ‬والتفاوض‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬العقوبة‭.‬

وأفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬أن‭ ‬عقوبة‭ ‬فاجولي‭ ‬كانت‭ ‬رسمياً‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬لكن‭ ‬حُسم‭ ‬منها‭ ‬خمسة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬علاج‮»‬‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬القمار‭.‬


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