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تشلسي في امتحان صعب أمام أرسنال.. وسيتي لتفادي خسارة ثالثة

10/21/2023 1:12:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يهدف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬إلى‭ ‬تفادي‭ ‬خسارة‭ ‬ثالثة‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أعوام،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬برايتون‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يخوض‭ ‬تشلسي‭ ‬امتحاناً‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬أرسنال‭.‬

وتنافس‭ ‬4‭ ‬فرق‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬إيفرتون‭ ‬الجريح‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬ميرسيسايد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ايضاً‭.‬

خسر‭ ‬سيتي،‭ ‬ثالث‭ ‬الترتيب‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬توتنهام‭ ‬وأرسنال،‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬مباراتين‭ ‬توالياً‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وأرسنال‭ ‬0‭-‬1،‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭.‬

ويتوجّب‭ ‬على‭ ‬عشاق‭ ‬النادي‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حقبة‭ ‬المدرب‭ ‬التشيلي‭ ‬مانويل‭ ‬بيليغريني‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬لرؤية‭ ‬3‭ ‬هزائم‭ ‬توالياً،‭ ‬ورغم‭ ‬صعوبة‭ ‬تكرار‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬فإن‭ ‬برايتون‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لقمة‭ ‬سائغة‭ ‬وسيشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬لأصحاب‭ ‬الارض‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬فوزا‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

أثنى‭ ‬غوارديولا‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬برايتون‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي،‭ ‬واصفاً‭ ‬إياه‭ ‬بـ«المدرب‭ ‬الأكثر‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الـ20‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬سيتي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬يقلّد‭ ‬سمة‭ ‬برايتون‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬قبل‭ ‬تحريك‭ ‬الكرة‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬المساحات‭ ‬الخالية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كافح‭ ‬برايتون‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الموسم‭ ‬الأوروبي‭ ‬الأول‭ ‬للنادي‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التزاماته‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬بريميرليغ،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ (‬تعادلان‭ ‬وهزيمتان‭)‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬


امتحان‭ ‬جديّ‭ ‬لتشلسي

عزّز‭ ‬فوز‭ ‬أرسنال‭ ‬المتأخر‭ ‬على‭ ‬سيتي‭ ‬بهدف‭ ‬البديل‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬86‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬ثقته‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬انتظار‭ ‬دام‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭.‬

يحتل‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬توتنهام‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف،‭ ‬بعدما‭ ‬تساويا‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وبإمكان‭ ‬الـ«مدفعجية‮»‬‭ ‬فكّ‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬سبيرز‮»‬‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬حقق‭ ‬تشلسي‭ ‬انتصارين‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فولهام‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وبيرنلي‭ ‬4‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭.‬

استعاد‭ ‬الـ«بلوز‮»‬‭ ‬نجاعته‭ ‬التهديفية،‭ ‬فسجّل‭ ‬ست‭ ‬مرّات‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الاخيرتين،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬صام‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة،‭ ‬حين‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬0‭-‬1‭ ‬وتعادل‭ ‬سلباً‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭.‬

ويشكّل‭ ‬أرسنال‭ ‬اختباراً‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬تشلسي‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬انتصاراته،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬اللندني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬منذ‭ ‬2018‭. ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬نجح‭ ‬بوكيتينو‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬لهذه‭ ‬السلسلة،‭ ‬فسيفوز‭ ‬الارجنتيني‭ ‬بقلوب‭ ‬جماهير‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ستامفورد‭ ‬بريدج‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬محبطة،‭ ‬وسيقدّم‭ ‬معروفاً‭ ‬لناديه‭ ‬القديم‭ ‬توتنهام‭ ‬حيث‭ ‬سيشرّع‭ ‬له‭ ‬باب‭ ‬الصدارة‭ ‬منفرداً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬الاخير‭ ‬بمباراته‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬


مأزق‭ ‬كلوب‭!‬

يبدو‭ ‬أن‭ ‬سيناريو‭ ‬التناقضات‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬يتكشف‭ ‬في‭ ‬ميرسيسايد‭. ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬أظهر‭ ‬ليفربول‭ ‬علامات‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الالماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب،‭ ‬يحارب‭ ‬إيفرتون‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬عدم‭ ‬الهبوط‭.‬

ويبتعد‭ ‬ليفربول،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مع‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬فريقي‭ ‬المقدمة،‭ ‬بينما‭ ‬حصد‭ ‬إيفرتون‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل‭ ‬و5‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬

ويخوض‭ ‬إيفرتون‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أنفيلد‭ ‬مدركاً‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬صفه،‭ ‬اذ‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1999‭.‬

قال‭ ‬شون‭ ‬دايش‭ ‬مدرب‭ ‬إيفرتون‭: ‬‮«‬سجلهم‭ ‬قويّ‭ ‬للغاية،‭ ‬إنهم‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رائع،‭ ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الارقام‭ ‬هناك،‭ ‬ونحن‭ ‬نعلم‭ ‬ذلك‭. ‬لقد‭ ‬مرّ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬مكان‭ ‬صعب‭ ‬للذهاب‭ ‬إليه‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعاني‭ ‬كلوب‭ ‬الذي‭ ‬حصد‭ ‬فريقه‭ ‬نقطة‭ ‬يتيمة‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬جراء‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وتعادله‭ ‬مع‭ ‬برايتون‭ ‬2‭-‬2‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬من‭ ‬صداع‭ ‬في‭ ‬الاختيارات‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬التعب‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬لاعبيه‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬خوضهم‭ ‬لمباريات‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬منتخباتهم‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬قارة‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭.‬

لعب‭ ‬أليكسيس‭ ‬ماك‭ ‬أليستر‭ ‬ولويس‭ ‬دياس‭ ‬وداروين‭ ‬نونيس‭ ‬90‭ ‬دقيقة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وكولومبيا‭ ‬والأوروغواي‭ ‬توالياً،‭ ‬ما‭ ‬يجعلهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬البدني‭.‬

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