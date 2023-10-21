راموس يواجه الريال وبرشلونة يبحث عن التعويض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬يستعد‭ ‬قطب‭ ‬الدفاع‭ ‬المخضرم‭ ‬سيرخيو‭ ‬راموس‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬اشبيلية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانشيس‭ ‬بيسخوان‮»‬،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

لم‭ ‬يلعب‭ ‬راموس‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005،‭ ‬وحتى‭ ‬عندما‭ ‬تركه‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬بعد‭ ‬16‭ ‬موسماً‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬مباراتي‭ ‬العملاقين‭ ‬الإسباني‭ ‬والفرنسي‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022‭.‬

غادر‭ ‬راموس‭ ‬إشبيلية‭ ‬بشكل‭ ‬مثير‭ ‬للجدل‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينسه‭ ‬بعض‭ ‬المشجعين‭ ‬أبدًا،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأغلبية‭ ‬رحّبت‭ ‬بعودته‭ ‬بأذرع‭ ‬مفتوحة‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وكتبت‭ ‬مجموعة‭ ‬ألتراس‭ ‬إشبيلية‭ ‬بيريس‭ ‬نورتي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬مجرّد‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬كان‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬للقيم‭ ‬التي‭ ‬جعلتنا‭ ‬عظماء‭... ‬وللآلاف‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬إشبيلية‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬من‭ ‬ازدراء‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬سعيدا‮»‬‭ ‬

في‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬رحيله،‭ ‬كان‭ ‬راموس‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬حريصًا‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬فريقه‭ ‬السابق،‭ ‬بينما‭ ‬تعرّض‭ ‬لصيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬أثناء‭ ‬زياراته‭ ‬لمواجهة‭ ‬إشبيلية‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬المدافع‭ ‬إنه‭ ‬بات‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يموت‭ ‬سعيدًا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬طفولته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وقد‭ ‬تألق‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬خوسيه‭ ‬لويس‭ ‬مينديليبار‭.‬

وقال‭ ‬راموس‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بملعب‭ ‬سانشيس‭ ‬بيسخوان‭ ‬عقب‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬النادي‭ ‬الاندلسي‭ ‬والتي‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬لدي‭ ‬بعض‭ ‬الشكوك‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ولكن‭ (‬بعد‭) ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬عند‭ ‬وصولي،‭ ‬سأذهب‭ ‬إلى‭ ‬القبر‭... ‬الآن‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أموت‭ ‬سعيدًا‮»‬‭.‬

أحد‭ ‬النقاط‭ ‬السوداء‭ ‬منذ‭ ‬عودته‭ ‬كان‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬ضد‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬القديم‭ ‬برشلونة،‭ ‬مما‭ ‬منح‭ ‬أبطال‭ ‬الليغا‭ ‬الفوز‭ ‬1‭-‬0‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬الموقت‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

يأمل‭ ‬راموس‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أفضل،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬عاطفية‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭. ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬واجه‭ ‬فيها‭ ‬راموس‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬كانت‭ ‬مع‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2005،‭ ‬وسجّل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬بعيدة‭.‬

لم‭ ‬يخسر‭ ‬راموس‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وفي‭ ‬المرة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬واجهه‭ ‬فيها‭ ‬فاز‭ ‬إشبيلية‭ ‬1‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬الأولى‭ ‬لاشبيلية‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬دييغو‭ ‬ألونسو‭ ‬خليفة‭ ‬مينديليبار‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

ويحتل‭ ‬إشبيلية‭ ‬المركز‭ ‬14‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭.‬

تعتبر‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مجرد‭ ‬بداية‭ ‬لسلسلة‭ ‬صعبة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬لألونسو‭ ‬وفريقه،‭ ‬حيث‭ ‬يزور‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ويلتقي‭ ‬جاره‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬الأندلس‭.‬

ويسعى‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬الوحيد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬وفارق‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬الثالث‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬توسيعه‭ ‬قبل‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

ويعوّل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬وافده‭ ‬الجديد‭ ‬المتألق‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬متصدّر‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ (‬8‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬الوحيد‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬السابق‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬حاليا‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭ ‬سجّلا‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬فريقيهما‭ ‬ومنتخبي‭ ‬بلديهما،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬الغلة‭ ‬ذاتها‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬مهاجم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭.‬

برشلونة‭ ‬والتفريط‭ ‬بالنقاط‭ ‬

وتنتظر‭ ‬برشلونة‭ ‬مواجهة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬فريق‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬إرنستو‭ ‬فالفيردي‭ ‬الأحد‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬برشلونة‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فرط‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬ما‭ ‬كلفه‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬استعادها‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭.‬

وتعتبر‭ ‬مواجهتا‭ ‬اشبيلية‭ ‬وأتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬بروفة‭ ‬للغريمين‭ ‬التقليديين‭ ‬قبل‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬يحل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سبورتينغ‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ويلعب‭ ‬برشلونة‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬شاختار‭ ‬دانييتسك‭ ‬الأوكراني‭ ‬الأربعاء‭.‬

يعاني‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬الهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬وهدافه‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي،‭ ‬لكنه‭ ‬يملك‭ ‬أسلحة‭ ‬بديلة‭ ‬أبرزها‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتشافي‭ ‬وكان‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا‭.‬

سجل‭ ‬توريس‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬ضد‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الأحد‭.‬

ويخوض‭ ‬جيرونا‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬اختبارا‭ ‬سهلا‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ألميريا‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأخير،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيضمن‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬البقاء‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬الكاتالوني‭ ‬برشلونة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

ويتربّص‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الرابع‭ ‬بالناديين‭ ‬الكاتالونيين‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭.‬



