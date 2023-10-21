ديربي مشتعل بين نيس ومرسيليا.. وباريس لمواصلة صحوته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يأمل‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬صحوته‭ ‬والبقاء‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬ديربيا‮»‬‭ ‬مشتعلاً‭ ‬بين‭ ‬نيس‭ ‬ومرسيليا،‭ ‬وصراع‭ ‬القاع‭ ‬بين‭ ‬ليون‭ ‬وكليرمون‭ ‬فيران‭ ‬الأحد‭.‬

شكّل‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬خشبة‭ ‬خلاص‭ ‬لفريق‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬متصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬مع‭ ‬7‭ ‬أهداف،‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬طريق‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

تنفّس‭ ‬مبابي‭ ‬الصعداء‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية،‭ ‬فسجل‭ ‬هدفي‭ ‬الفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬هولندا‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ليعود‭ ‬يتألق‭ ‬في‭ ‬ودية‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ ‬4‭-‬1،‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدفا‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬وتمريره‭ ‬كرة‭ ‬حاسمة‭.‬

لم‭ ‬تغب‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬ناظري‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينسحب‭ ‬نجاح‭ ‬مبابي‭ ‬بقميص‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬المحلي‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

ويسعى‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬لمواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬رين‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬قبل‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبقاء‭ ‬الضغوطات‭ ‬على‭ ‬فريقي‭ ‬موناكو‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬ووصيفه‭ ‬نيس‭ ‬الذي‭ ‬يتأخر‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة،‭ ‬وأن‭ ‬يتحضر‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬الأوروبي‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء‭.‬

كما‭ ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬البدنية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬مانويل‭ ‬أوغارتي‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬والمدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركينيوس‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬ألبيسيلتسي‮»‬‭ ‬على‭ ‬‮«‬راقصي‭ ‬السامبا‮»‬‭ ‬2‭-‬0‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬قارة‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‮»‬‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬إغلاق‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬الدرجات‭ ‬بسبب‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬على‭ ‬الهتافات‭ ‬المعادية‭ ‬للمثليين‭ ‬خلال‭ ‬فوز‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬على‭ ‬مرسيليا‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭.‬





موناكو‭ ‬لتعزيز‭ ‬صدارته

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬وقبل‭ ‬استضافته‭ ‬متز‭ ‬الأحد،‭ ‬يملك‭ ‬موناكو‭ ‬أفضل‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬هدفاً،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬10‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الإمارة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬هدفاً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتصدر‭ ‬وسام‭ ‬بن‭ ‬يدر‭ ‬قائمة‭ ‬هدافيه‭ (‬5‭).‬

ووفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬أوبتا‮»‬‭ ‬للإحصاءات،‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬53‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬موناكو‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬في‭ ‬‮«‬ليغ1‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬هدفاً‭ ‬واحداً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ (‬10/19‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‭. ‬

وفي‭ ‬مقارنة‭ ‬سريعة،‭ ‬يملك‭ ‬ليون‭ ‬وصيف‭ ‬القاع‭ ‬وكليرمون‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب،‭ ‬اللذين‭ ‬يتواجهان‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬صفوفيهما‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أربعة‭ ‬وخمسة‭ ‬لاعبين‭ ‬فقط‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭. ‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الآمال‭ ‬والمخاطر‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬معا،‭ ‬يتواجه‭ ‬فريقان‭ ‬هما‭ ‬الأسوأ‭ ‬هجوميا‭ ‬مع‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭ ‬لليون‭ ‬و5‭ ‬للضيوف‭.‬

‭-‬ديربي‭ ‬الجنوب‭-‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬مرسيليا‭ ‬السادس‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬ومضيفه‭ ‬نيس‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نتيجة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ارينا‭ ‬ريفييرا‮»‬‭ ‬كي‭ ‬يلتحق‭ ‬بركب‭ ‬فرق‭ ‬المقدمة‭.‬

ويخوض‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬جينارو‭ ‬غاتوزو‭ ‬رحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬السابق‭ ‬تسلم‭ ‬مهامه‭ ‬أخيراً‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬لوهافر‭ ‬3‭-‬0،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬موناكو‭ ‬2-3‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مغامرته‭.‬

ويدرك‭ ‬النادي‭ ‬المتوسطي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارين‭ ‬توالياً‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬أمام‭ ‬نيس،‭ ‬وهو‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬مراحل،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬ومثلها‭ ‬تعادلات‭. ‬

لا‭ ‬يشكّل‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬نيس‭ ‬سلاحه‭ ‬الفتّاك‭ ‬كونه‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬سوى‭ ‬9‭ ‬أهداف،‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬لمهاجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬تيريم‭ ‬موفي،‭ ‬ولكن‭ ‬بخلاف‭ ‬ذلك‭ ‬يعتبر‭ ‬الدفاع‭ ‬ورقة‭ ‬رابحة‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬فرانتشيسكو‭ ‬فاريولي،‭ ‬وهو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تستقبل‭ ‬شباكه‭ ‬سوى‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭. ‬

يجد‭ ‬نيس‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬اعتلاء‭ ‬الصدارة‭ ‬موقتا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حسم‭ ‬ديربي‭ ‬الجنوب‭ ‬لصالحه‭ ‬السبت،‭ ‬بانتظار‭ ‬ما‭ ‬ستؤول‭ ‬إليه‭ ‬مباراة‭ ‬موناكو‭ ‬ومتز‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬



