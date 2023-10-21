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ميلان يدافع عن صدارته أمام يوفنتوس

10/21/2023 1:12:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يدافع‭ ‬ميلان‭ ‬عن‭ ‬صدارته‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أحد‭ ‬منافسيه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬تطغى‭ ‬عليها‭ ‬فضيحة‭ ‬مراهنات‭ ‬تهزّ‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭.‬

وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬نجم‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ (‬مع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬حالياً‭) ‬راهن‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬ميلان‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لاعباً‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الأخير،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الايطالي‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الحالي‭ ‬نيكولو‭ ‬فاجولي‭ ‬لمدة‭ ‬7‭ ‬أشهر‭ ‬للسبب‭ ‬عينه،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬ابن‭ ‬الـ22‭ ‬عاماً‭ ‬بالذنب‭ ‬والتفاوض‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬العقوبة‭.‬

وأفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬أن‭ ‬عقوبة‭ ‬فاجولي‭ ‬كانت‭ ‬رسمياً‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬لكن‭ ‬حُسم‭ ‬منها‭ ‬خمسة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬‮«‬خطة‭ ‬علاج‮»‬‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭ ‬على‭ ‬القمار‭.‬

وقضية‭ ‬فاجولي‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الفضائح‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمراهنات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬استبعاد‭ ‬تونالي‭ ‬ونيكولو‭ ‬زانيولو‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬تونالي‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬وزانيولو‭ (‬24‭) ‬اللذان‭ ‬يخوضان‭ ‬غمار‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬مع‭ ‬فريقي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬توالياً،‭ ‬بالتحقيق‭ ‬الذي‭ ‬يستهدفهما‭.‬

وغاب‭ ‬اللاعبان‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬مالطا‭ (‬4-0‭) ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬وأيضاً‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬إنكلترا‭ (‬1-3‭) ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬ذاتها‭.‬

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬فانها‭ ‬ثاني‭ ‬ضربة‭ ‬يتعرّض‭ ‬لها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاكات‭ ‬المنشطات‭.‬

غيابات‭ ‬في‭ ‬ميلان‭ ‬

ويتصدر‭ ‬ميلان‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬جاره‭ ‬إنتر‭ ‬و4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬يوفنتوس‭.‬

ويعاني‭ ‬ميلان‭ ‬تحديداً‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬بداعي‭ ‬الايقاف‭ ‬او‭ ‬الاصابة‭ ‬أبرزها‭ ‬لحارس‭ ‬مرماه‭ ‬الفرنسي‭ ‬الدولي‭ ‬مايك‭ ‬مينيان‭ ‬الذي‭ ‬طرد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬الاخيرة‭ ‬ضد‭ ‬جنوى‭ ‬قبل‭ ‬نافذة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬كما‭ ‬اصيب‭ ‬الحارس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬ماركو‭ ‬سبورتييلو‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ربلة‭ ‬الساق‭ ‬وسيغيب‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭. ‬وبالتالي‭ ‬يبدو‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬ستيفان‭ ‬بيولي‭ ‬مضطراً‭ ‬لاشراك‭ ‬الحارس‭ ‬الثالث‭ ‬المخضرم‭ ‬أنتونيو‭ ‬ميرانتي‭ (‬40‭ ‬عاماً‭) ‬بين‭ ‬الخشبات‭ ‬الثلاث‭. ‬وتعود‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬ميرانتي‭ ‬أساسياً‭ ‬إلى‭ ‬ابريل‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬نادي‭ ‬روما‭.‬

كما‭ ‬يغيب‭ ‬الظهير‭ ‬الأيسر‭ ‬الفرنسي‭ ‬الدولي‭ ‬تيو‭ ‬هرنانديز‭.‬


نابولي‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الازمة

ويحلّ‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬فيرونا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة،‭ ‬وسط‭ ‬تراجع‭ ‬نتائجه‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ميلان‭ ‬المتصدر‭.‬

وزاد‭ ‬الطين‭ ‬بلة‭ ‬غياب‭ ‬هدافه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن،‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابة‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬نيجيريا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المؤثر‭ ‬الكاميروني‭ ‬اندريه‭ ‬فرانك‭ ‬زامبو‭ ‬انغيسا‭.‬

ومن‭ ‬المرجّح‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬المهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬جيوفاني‭ ‬سيميوني‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬لتعويض‭ ‬غياب‭ ‬أوسيمهن‭.‬

ودائما‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬سيميوني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬لنابولي،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬عوض‭ ‬غياب‭ ‬أوسيمهن‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وأبلى‭ ‬بلاء‭ ‬حسناً‭ ‬بتسجيله‭ ‬4‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مباريات‭.‬

وأدّى‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬مصير‭ ‬مدرّبه‭ ‬الجديد‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬في‭ ‬مهب‭ ‬الريح‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬منصبه‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬خلفا‭ ‬للوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬مهندس‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬الاول‭ ‬للفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1990‭ ‬واسطورته‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الراحل‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭.‬

وفي‭ ‬المباريات‭ ‬الاخرى،‭ ‬يلتقي‭ ‬تورينو‭ ‬مع‭ ‬إنتر،‭ ‬ساسوولو‭ ‬مع‭ ‬لاتسيو،‭ ‬روما‭ ‬مع‭ ‬مونتسا،‭ ‬بولونيا‭ ‬مع‭ ‬فروزينوني،‭ ‬ساليرنيتانا‭ ‬مع‭ ‬كالياري،‭ ‬أتالانتا‭ ‬مع‭ ‬جنوى،‭ ‬أودينيزي‭ ‬مع‭ ‬ليتشي‭ ‬وفيورنتينا‭ ‬مع‭ ‬إمبولي‭.‬

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