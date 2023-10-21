ميلان يدافع عن صدارته أمام يوفنتوس

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- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): يدافع ميلان عن صدارته عندما يستضيف يوفنتوس أحد منافسيه على اللقب في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مواجهة قوية تطغى عليها فضيحة مراهنات تهزّ «سيري أ» منذ أيام.
وأفادت تقارير بأن نجم خط الوسط السابق ساندرو تونالي (مع نيوكاسل الانكليزي حالياً) راهن على مباريات ميلان عندما كان لاعباً في صفوف الأخير، في حين اوقف الاتحاد الايطالي لاعب وسط يوفنتوس الحالي نيكولو فاجولي لمدة 7 أشهر للسبب عينه، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على تخفيض العقوبة.
وأفاد الاتحاد الإيطالي أن عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن حُسم منها خمسة على أن تستخدم في «خطة علاج» من الإدمان على القمار.
وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت الى استبعاد تونالي ونيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الإيطالي.
وأوضح الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاماً) وزانيولو (24) اللذان يخوضان غمار الدوري الانكليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا توالياً، بالتحقيق الذي يستهدفهما.
وغاب اللاعبان عن مباراة المنتخب الإيطالي السبت أمام مالطا (4-0) في تصفيات كأس أوروبا 2024، وأيضاً عن المواجهة إنكلترا (1-3) ضمن التصفيات ذاتها.
وبالنسبة الى يوفنتوس، فانها ثاني ضربة يتعرّض لها هذا الموسم بعد أسابيع فقط من إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا بسبب انتهاكات المنشطات.
غيابات في ميلان
ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق نقطتين عن جاره إنتر و4 نقاط عن يوفنتوس.
ويعاني ميلان تحديداً من غيابات عدة في صفوفه بداعي الايقاف او الاصابة أبرزها لحارس مرماه الفرنسي الدولي مايك مينيان الذي طرد في مباراة فريقه الاخيرة ضد جنوى قبل نافذة التوقف الدولي، كما اصيب الحارس الاحتياطي ماركو سبورتييلو الخميس في ربلة الساق وسيغيب نحو شهر عن الملاعب. وبالتالي يبدو مدرب ميلان ستيفان بيولي مضطراً لاشراك الحارس الثالث المخضرم أنتونيو ميرانتي (40 عاماً) بين الخشبات الثلاث. وتعود آخر مباراة شارك فيها ميرانتي أساسياً إلى ابريل عام 2021 عندما كان يدافع عن ألوان نادي روما.
كما يغيب الظهير الأيسر الفرنسي الدولي تيو هرنانديز.
نابولي للخروج من الازمة
ويحلّ نابولي بطل الموسم الماضي ضيفاً على فيرونا السبت في افتتاح المرحلة، وسط تراجع نتائجه منذ مطلع الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.
وزاد الطين بلة غياب هدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن، بعد تعرّضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في صفوف منتخب نيجيريا، بالإضافة الى غياب لاعب الوسط المؤثر الكاميروني اندريه فرانك زامبو انغيسا.
ومن المرجّح أن يشارك المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في مركز رأس الحربة لتعويض غياب أوسيمهن.
ودائما ما يساهم سيميوني في تحقيق الانتصارات لنابولي، وسبق له ان عوض غياب أوسيمهن في الفترة ذاتها من الموسم الماضي وأبلى بلاء حسناً بتسجيله 4 اهداف في 7 مباريات.
وأدّى تراجع نتائج الفريق الجنوبي إلى جعل مصير مدرّبه الجديد الفرنسي رودي غارسيا في مهب الريح وهو الذي استلم منصبه مطلع الموسم الحالي خلفا للوتشانو سباليتي مهندس الفوز باللقب الموسم الماضي والذي كان الاول للفريق الجنوبي منذ عام 1990 واسطورته الارجنتيني الراحل دييغو مارادونا.
وفي المباريات الاخرى، يلتقي تورينو مع إنتر، ساسوولو مع لاتسيو، روما مع مونتسا، بولونيا مع فروزينوني، ساليرنيتانا مع كالياري، أتالانتا مع جنوى، أودينيزي مع ليتشي وفيورنتينا مع إمبولي.
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