الخلاف مستمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬استمرّ‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬وفريقه‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سيفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬النجم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬عن‭ ‬التدريبات‭ ‬الخميس‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً،‭ ‬مما‭ ‬يترك‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬تواجده‭ ‬معه‭ ‬عند‭ ‬انطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

وتطرّق‭ ‬فريق‭ ‬سيكسرز‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أسباب‭ ‬شخصية‮»‬‭ ‬لتبرير‭ ‬غياب‭ ‬هاردن‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬تحضيرية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

ويستهل‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

ودخل‭ ‬هاردن‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬سيكسرز‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬بروكلين،‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬سيكسرز‭ ‬داريل‭ ‬موري‭ ‬بشأن‭ ‬وعد‭ ‬انتقال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الوفاء‭ ‬به،‭ ‬بينما‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وأعرب‭ ‬هاردن‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ (‬أول‭ ‬ستار‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رضاه‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬موري‭ ‬ووصفه‭ ‬بـ«الكاذب‮»‬‭ ‬وأعلن‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يلعب‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬طالما‭ ‬ظل‭ ‬رئيسًا‭ ‬للنادي‭.‬

وانضم‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬ذو‭ ‬اللحية‭ ‬البارزة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬سيكسرز‭ ‬لكي‭ ‬يشكل‭ ‬ثنائيًا‭ ‬ناريًا‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الكاميروني‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬وقيادة‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬فشل‭ ‬أمام‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬خفت‭ ‬بريق‭ ‬هاردن‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويعتبر‭ ‬غياب‭ ‬أفضل‭ ‬ممرر‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬لفيلادلفيا‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬نيك‭ ‬نورس‭ ‬إنه‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدون‭ ‬هاردن،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يدير‭ ‬حالته‭ ‬‮«‬يومًا‭ ‬بيوم‮»‬‭.‬