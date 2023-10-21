الخلاف مستمر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب) :استمرّ الخلاف بين جيمس هاردن وفريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بعدما غاب النجم البالغ من العمر 34 عاماً عن التدريبات الخميس للمرة الثانية توالياً، مما يترك الشكوك حول تواجده معه عند انطلاق منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأسبوع المقبل.
وتطرّق فريق سيكسرز إلى «أسباب شخصية» لتبرير غياب هاردن الذي لم يشارك في أي مباراة تحضيرية للموسم الجديد.
ويستهل فيلادلفيا مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه ميلووكي باكس الخميس المقبل.
ودخل هاردن الذي انتقل إلى سيكسرز في فبراير 2022 قادماً من بروكلين، في خلاف مع رئيس نادي سيكسرز داريل موري بشأن وعد انتقال لم يتم الوفاء به، بينما ينتهي عقده في نهاية موسم 2023-2024.
وأعرب هاردن الذي خاض 10 مباريات كل النجوم (أول ستار)، عن عدم رضاه من موقف موري ووصفه بـ«الكاذب» وأعلن أنه لن يلعب بعد الآن طالما ظل رئيسًا للنادي.
وانضم هداف الدوري ثلاث مرات ذو اللحية البارزة إلى فريق سيكسرز لكي يشكل ثنائيًا ناريًا مع أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي الكاميروني جويل إمبيد وقيادة فيلادلفيا إلى لقب الدوري الأمريكي للمحترفين.
لكن فريق بنسلفانيا فشل أمام بوسطن سلتيكس في نصف نهائي المنطقة الشرقية في الأدوار الإقصائية الموسم الماضي، حيث خفت بريق هاردن تماما في المباراة الأخيرة.
ويعتبر غياب أفضل ممرر الموسم الماضي، ضربة قاسية لفيلادلفيا. ومع ذلك، قال مدربه نيك نورس إنه راضٍ عن الحصة التدريبية الأخيرة بدون هاردن، موضحا أن الفريق يدير حالته «يومًا بيوم».
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