قمة دول الخليج وآسيان تندد بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدان‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وبلدان‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬بعد‭ ‬قمة‭ ‬عقدوها‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬ست‭ ‬دول‭ ‬ورابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ (‬آسيان‭) ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬10‭ ‬بلدان‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬رهينة‭ ‬يحتجزهم‭ ‬عناصر‭ ‬حماس،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬الخدمات‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭. ‬

وقال‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬يؤلمنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نجتمع‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬متصاعد‭ ‬يدفع‭ ‬ثمنه‭ ‬المدنيون‭ ‬الأبرياء‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬رفضنا‭ ‬القاطع‭ ‬لاستهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬وتحت‭ ‬أي‭ ‬ذريعة‭ ‬وأهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وضرورة‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬والبناء‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‮»‬‭. ‬

توعّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتدمير‭ ‬حماس‭ ‬بعدما‭ ‬شنّت‭ ‬الحركة‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬كما‭ ‬خطف‭ ‬مسلحو‭ ‬حماس‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬رهينة‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬باراغواي‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تنزانيا‭. ‬وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬بأن‭ ‬معظم‭ ‬المحتجزين‭ ‬مازالوا‭ ‬‮«‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬

ردّت‭ ‬الطائرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عبر‭ ‬تدمير‭ ‬أحياء‭ ‬سكنية‭ ‬بأكملها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحضيرا‭ ‬لاجتياح‭ ‬برّي‭. ‬وقُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4100‭ ‬فلسطيني‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬في‭ ‬القصف،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬علّقت‭ ‬السعودية‭ ‬المحادثات‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيع‭ ‬محتمل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬تترأس‭ ‬إندونيسيا‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقيم‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬آسيان‮»‬‭ ‬حاليا‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جوكو‭ ‬ويدودو‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬العنف‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للإنسانية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬وعلينا‭ ‬منع‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬ننسى‭ ‬بأن‭ ‬جذور‭ ‬المشكلة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬احتلال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬حلّه‭ ‬بموجب‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

جاءت‭ ‬قمة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬زيارات‭ ‬تضامن‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬قادة‭ ‬غربيون‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭. ‬وأفاد‭ ‬المحلل‭ ‬الكويتي‭ ‬ناصر‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬القمة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬قد‭ ‬تحمل‭ ‬خطر‭ ‬تأجيج‭ ‬العنف‭ ‬عبر‭ ‬تقوية‭ ‬شوكة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬وسوناك‭ ‬‮«‬أججا‭ ‬النيران‭ ‬ولم‭ ‬يأتيا‭ ‬بحلول‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬يمكنهما‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬وإيقاف‭ ‬إسرائيل‭.. ‬يمكنهما‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.

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