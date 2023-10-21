ولي العهد السعودي لسوناك: الهجمات على المدنيين في غزة جريمة شنيعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬شنيعة‭ ‬واعتداء‭ ‬وحشي‮»‬،‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬اتسعت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭. ‬

وأدلى‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بتصريحاته‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬قبل‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬الرياض‭ ‬القادة‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬تعدّ‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جريمة‭ ‬شنيعة‭ ‬واعتداءً‭ ‬وحشياً،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لهم‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬لخفض‭ ‬وتيرة‭ ‬التصعيد‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬العنف‭ ‬لتلافي‭ ‬تداعياته‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬سوناك‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬والأمير‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فقدان‭ ‬أرواح‭ ‬بريئة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭ ‬كان‭ ‬مروّعا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الجانبين‭ ‬‮«‬اتفقا‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬لتوفير‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والأدوية‭ ‬الحيوية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬سوناك‭ ‬‮«‬شجع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬القيادة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لدعم‭ ‬الاستقرار،‭ ‬الآن‭ ‬وعلى‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬تحدث‭ ‬هاتفيا‭ ‬أيضا‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭. ‬

وأكد‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لوقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬لتلافي‭ ‬تداعياته‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وبذل‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الممكنة‭ ‬لمنع‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬لتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬لعودة‭ ‬الاستقرار‭ ‬واستعادة‭ ‬مسار‭ ‬السلام‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وأهمية‭ ‬دور‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬آمنة‭ ‬لتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الغذائية‭ ‬للمدنيين‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬القاهرة‭ ‬اتفق‭ ‬سوناك‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تجنب‭ ‬انتشار‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬إنه‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬اتفقا‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬زعماء‭ ‬العالم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬لتجنب‭ ‬انتشار‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وذكر‭ ‬المكتب‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬سوناك‭ ‬رحب‭ ‬أيضا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مصر‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

كما‭ ‬التقي‭ ‬سوناك‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وتجنب‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬صراعهما‭.‬