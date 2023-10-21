جويتريش يدعو من رفح إلى دخول المساعدات في أسرع وقت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الإسماعيلية‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تفقد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬المنفذ‭ ‬الوحيد‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حيث‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬

ووافقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬بطلب‭ ‬أمريكي‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬منسق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬قال‭ ‬صباحا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أول‭ ‬شحنة‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬بالدخول‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ (‬السبت‭) ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬تقدير‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬البوابة‭ ‬المصرية‭ ‬لمعبر‭ ‬رفح‭ ‬طلب‭ ‬جوتيريش‭ ‬تمكين‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نعمل‭ ‬بنشاط‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف،‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭... ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تتحرك‭ ‬هذه‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬تحقق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬عبور‭ ‬الشاحنات‭ ‬ولكنها‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬وسريع‮»‬،‭ ‬واشترطت‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬حصارا‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬ذهاب‭ ‬المساعدات‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬وأن‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المدنيين‮»‬‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬الانتقال‭ ‬إليه‭.‬

وشدد‭ ‬جوتيريش‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬ادخال‭ ‬‮«‬قافلة‭ ‬واحدة‭ ‬وإنما‭ ‬نريد‭ ‬ادخال‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬لمساندة‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأزيلت‭ ‬كتل‭ ‬خرسانية‭ ‬أقامها‭ ‬المصريون‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬حدودهم‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬تقول‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬ – نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال – ‭ ‬أصبحوا‭ ‬على‭ ‬شفير‭ ‬‮«‬كارثة‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬تشديد‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارها‭ ‬وقطع‭ ‬إمدادات‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬والغذاء‭ ‬عبر‭ ‬المعابر‭ ‬التي‭ ‬تربطها‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بينما‭ ‬يقترب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأغذية‭ ‬من‭ ‬النفاد‭.‬

وتنقل‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬وطبية‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬العريش‭ ‬المصرية،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشحنات‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نحو‭ ‬3800‭ ‬شهيد‭ ‬بينهم‭ ‬1500‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وعدد‭ ‬الجرحى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ألفا،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭.‬

وانتهت‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬إصلاح‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬والمؤدية‭ ‬إلى‭ ‬المعبر،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬شهود‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭. ‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬على‭ ‬‮«‬السماح‭ ‬بعبور‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬عشرين‭ ‬شاحنة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬كاف،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تقدّر‭ ‬احتياجات‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬شاحنة‭ ‬يوميا‭. ‬

وقبل‭ ‬العدوان‭ ‬كان‭ ‬ستون‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬الدولية‭.‬