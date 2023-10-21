الجامعة العربية المفتوحة تحتفل بتخريج 932 من طلبة البكالوريوس والماجستير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة البكالوريوس والفوج السابع من طلبة الماجستير، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخير.
وقد بدأ الحفل بكلمة لسعادة وزير التربية والتعليم هنأ فيها الجامعة بتخرج طلبتها في مختلف التخصصات العلمية، منوّهاً بالدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي في تخريج الكفاءات من أبناء الوطن ممن يسهمون في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أنّ المملكة بقيادتها الحكيمة راهنت على الارتقاء بمنظومة التعليم وتحديث البنية التحتية التعليمية ووضعت الاستراتيجيات اللازمة من أجل التوسع في قطاع التعليم العالي، وفتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار فيه، إيماناً منها بأهمية هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في رفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات المؤهلة والمزودة بمهارات القرن الحادي والعشرين والتي تمثل الثروة الحقيقية للوطن.
وأكد الدور التنظيمي المحوري الذي يقوم به مجلس التعليم العالي منذ تأسيسه في تطوير التشريعات والإجراءات من أجل خلق بيئة ملائمة لمؤسسات التعليم العالي كي تواكب أفضل الممارسات الأكاديمية وترتقي بمخرجاتها وتسهم في تعزيز أنشطة البحث العلمي وتخريج الكفاءات المؤهلة.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة كلمة أشاد فيها بالدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما مكن الجامعة من الاستمرار في تحقيق أهدافها، مؤكداً أنّ الجامعة مستمرة في تحقيق رسالتها النبيلة التي رسمها لها مؤسسها الراحل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، من خلال السعي إلى توفير تعليم نوعي ذي جودة عالية للطلبة في مملكة البحرين، ليسهموا في التنمية الشاملة، متسلحين بالمعارف والعلوم التي اكتسبوها خلال دراستهم الجامعية.
بعدها ألقى الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري رئيس الجامعة كلمة دعا فيها الطلبة الخريجين إلى الوقوف تحية لمملكة البحرين على تقديم الدعم للجامعة لتحقيق إنجازاتها، ولمجلس التعليم العالي على ما يقوم به من رعاية للجامعة، ولأولياء الأمور على ما قدموه لأبنائهم وبناتهم طوال سنوات دراستهم.
ثم ألقى الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين كلمة قدم فيها شكره لسعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي على حضوره الحفل، ودعمه لمؤسسات التعليم العالي في المملكة.
وأشار في كلمته إلى إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية، وزيادة عدد البرامج الأكاديمية، وطرح تخصصات عصرية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات، والسعي إلى طرح برامج أخرى متناسبة مع حاجة سوق العمل في المستقبل بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي.
ثم ألقت الطالبة زهراء عبد السلام العابد كلمة الخريجين، ثم جرت مراسم تكريم الطلبة خريجي برامج البكالوريوس والماجستير وعددهم 932 خريجا.
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