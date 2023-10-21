الجامعة العربية المفتوحة تحتفل بتخريج 932 من طلبة البكالوريوس والماجستير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬لسعادة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬هنأ‭ ‬فيها‭ ‬الجامعة‭ ‬بتخرج‭ ‬طلبتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬العلمية،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬الكفاءات‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬ممن‭ ‬يسهمون‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المملكة‭ ‬بقيادتها‭ ‬الحكيمة‭ ‬راهنت‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬التعليم‭ ‬وتحديث‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التعليمية‭ ‬ووضعت‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وفتحت‭ ‬المجال‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للاستثمار‭ ‬فيه،‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالكفاءات‭ ‬المؤهلة‭ ‬والمزودة‭ ‬بمهارات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬الثروة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للوطن‭.‬

وأكد‭ ‬الدور‭ ‬التنظيمي‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والإجراءات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬ملائمة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬كي‭ ‬تواكب‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وترتقي‭ ‬بمخرجاتها‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أنشطة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتخريج‭ ‬الكفاءات‭ ‬المؤهلة‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬كلمة‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بالدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مما‭ ‬مكن‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬الجامعة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رسالتها‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬لها‭ ‬مؤسسها‭ ‬الراحل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬طلال‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬تعليم‭ ‬نوعي‭ ‬ذي‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ليسهموا‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬متسلحين‭ ‬بالمعارف‭ ‬والعلوم‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬خلال‭ ‬دراستهم‭ ‬الجامعية‭.‬

بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الزكري‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬كلمة‭ ‬دعا‭ ‬فيها‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬تحية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للجامعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازاتها،‭ ‬ولمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬للجامعة،‭ ‬ولأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬لأبنائهم‭ ‬وبناتهم‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬دراستهم‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬غرم‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الغامدي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلمة‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭ ‬شكره‭ ‬لسعادة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬حضوره‭ ‬الحفل،‭ ‬ودعمه‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأشار‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬إنجازات‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وطرح‭ ‬تخصصات‭ ‬عصرية‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وعلوم‭ ‬البيانات،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬أخرى‭ ‬متناسبة‭ ‬مع‭ ‬حاجة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭. ‬

ثم‭ ‬ألقت‭ ‬الطالبة‭ ‬زهراء‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬العابد‭ ‬كلمة‭ ‬الخريجين،‭ ‬ثم‭ ‬جرت‭ ‬مراسم‭ ‬تكريم‭ ‬الطلبة‭ ‬خريجي‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬وعددهم‭ ‬932‭ ‬خريجا‭.‬

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