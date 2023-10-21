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غياب قانون أو قرار يحدد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

10/21/2023 1:11:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمثلت‭ ‬استنتاجات‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬ملاحظة‭ ‬ان‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لرواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬يبلغ‭ ‬442‭ ‬دينارا‭ ‬شهريا‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬مبلغ‭ ‬الراتب‭ ‬الأساسي‭ ‬‮«‬322‮»‬‭ ‬دينارا‭ ‬والعلاوة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعلاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬الحد‭ ‬الادنى‭ ‬لرواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬450‭ ‬دينارا‭ ‬لحملة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬و380‭ ‬دينارا‭ ‬لحملة‭ ‬شهادة‭ ‬الدبلوم،‭ ‬كما‭ ‬لاحظت‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬أو‭ ‬قرار‭ ‬يحدد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لأجور‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

كما‭ ‬لاحظت‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬الميدانية‭ ‬لسوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي‭ ‬وسوق‭ ‬المنامة‭ ‬الى‭ ‬حاجة‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬لصيانة‭ ‬المكيفات‭ ‬بحيث‭ ‬يؤثر‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬تخزين‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬مما‭ ‬يعرضها‭ ‬للتلف‭ ‬مما‭ ‬يدفع‭ ‬التجار‭ ‬الى‭ ‬تأمين‭ ‬عملية‭ ‬التخزين‭ ‬الجيد‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭.‬

وأيضا‭ ‬انعكاس‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والسلع،‭ ‬وارتفاع‭ ‬الرسوم‭ ‬وايجارات‭ ‬الاكشاك‭ ‬والمحلات‭ ‬الحكومية‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار،‭ ‬وعدم‭ ‬اعفاء‭ ‬بعض‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬‮«‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‮»‬‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وتحصيلها‭ ‬مقدما‭ ‬أثقل‭ ‬كاهل‭ ‬التجار‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬جمركية‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬ومساهمة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬مما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمستهلك،‭ ‬كذلك‭ ‬ما‭ ‬اسموه‭ ‬بغياب‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.‬

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