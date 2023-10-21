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59.6 ألف مشترك في التأمين الاجتماعي براتب أقل من 500 دينار

10/21/2023 1:11:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬بان‭ ‬أعداد‭ ‬البحرينيين‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بلغت‭ ‬59692‭ ‬مشتركا‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬راتب‭ ‬وفقا‭ ‬لإحصائيات‭ ‬2022،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الاحياء‭ ‬المستحقين‭ ‬معاشات‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬عدد‭ ‬28360‭ ‬ألف‭ ‬متقاعد‭.‬

وأكدت‭ ‬حرصها‭ ‬بالا‭ ‬يقل‭ ‬الراتب‭ ‬التقاعدي‭ ‬للمواطنين‭ ‬وسعيها‭ ‬الى‭ ‬تعديل‭ ‬مدد‭ ‬الخدمة‭ ‬ورفع‭ ‬نسب‭ ‬الرواتب‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وتأكيدها‭ ‬بان‭ ‬تحصيل‭ ‬الاشتراك‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬الفعلي،‭ ‬وأنها‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للاشتراك‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والذي‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬70‭ ‬دينارا،‭ ‬وتأكيدها‭ ‬ضرورة‭ ‬حصول‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬راتب‭ ‬المواطن‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬العمل‭ ‬وراتبه‭ ‬التقاعدي،‭ ‬وقولها‭ ‬بان‭ ‬إيرادات‭ ‬صندوق‭ ‬التامين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬جيدة‭ ‬وقد‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬نسبة‭ ‬9 % ‭ ‬وتتوقع‭ ‬بان‭ ‬ترتفع‭ ‬الإيرادات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.‬

ولفتت‭ ‬الى‭ ‬تنفيذها‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬3‭ ‬لجان‭ ‬تحقيق‭ ‬خضعت‭ ‬لهم‭ ‬سابقا،‭ ‬وان‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬يتركز‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬موضوع‭ ‬العجز‭ ‬الاكتواري‭ ‬ومد‭ ‬عمر‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭.‬

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