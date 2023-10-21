59.6 ألف مشترك في التأمين الاجتماعي براتب أقل من 500 دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت هيئة التأمين الاجتماعي في ردها على لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني مستوى المعيشة بان أعداد البحرينيين المشتركين في التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص بلغت 59692 مشتركا بأقل من 500 دينار راتب وفقا لإحصائيات 2022، فيما بلغ عدد المتقاعدين الاحياء المستحقين معاشات من 200 إلى 500 دينار عدد 28360 ألف متقاعد.
وأكدت حرصها بالا يقل الراتب التقاعدي للمواطنين وسعيها الى تعديل مدد الخدمة ورفع نسب الرواتب التقاعدية، وتأكيدها بان تحصيل الاشتراك يتم من الراتب الفعلي، وأنها تسعى الى رفع الحد الأدنى للاشتراك في القطاع الخاص والذي يصل الى 70 دينارا، وتأكيدها ضرورة حصول التوازن بين راتب المواطن وهو على راس العمل وراتبه التقاعدي، وقولها بان إيرادات صندوق التامين الاجتماعي جيدة وقد وصلت في العام الماضي الى نسبة 9 % وتتوقع بان ترتفع الإيرادات في السنوات القادمة.
ولفتت الى تنفيذها 90 % من توصيات 3 لجان تحقيق خضعت لهم سابقا، وان الوضع الحالي في الهيئة يتركز على دراسة موضوع العجز الاكتواري ومد عمر الصناديق التقاعدية.
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