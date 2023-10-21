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215 مليون دينار دعما حكوميا للبحريني في مسكنه الأول من الكهرباء والماء

10/21/2023 1:11:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬اجمالي‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مسكنه‭ ‬الأول‭ ‬يبلغ‭ ‬215‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬وينحصر‭ ‬استهلاكهم‭ ‬في‭ ‬الشريحتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬مضيفة‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قيامها‭ ‬بتوسعة‭ ‬شرائح‭ ‬الاستهلاك‭ ‬للمسكن‭ ‬الأول‭ ‬فسينتج‭ ‬عنها‭ ‬زيادة‭ ‬مقدار‭ ‬الدعم‭ ‬وحدوث‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬الاسراف‭ ‬في‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.‬

وتابعت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة،‭ ‬ان‭ ‬توسعة‭ ‬شرائح‭ ‬الاستهلاك‭ ‬ستؤدي‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬استنزاف‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬بالأخص‭ ‬الغاز‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬الانقطاعات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬وزيادة‭ ‬نفقات‭ ‬الإصلاح‭ ‬والصيانة،‭ ‬والاخلال‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬للهيئة‭.‬

ونفت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬لقائها‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬ورودها‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬فاتورة‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ثبات‭ ‬قيمة‭ ‬استهلاكهم،‭ ‬الا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تركيبهم‭ ‬لمكيفات‭ ‬إضافية،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬قامت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬بتعديل‭ ‬في‭ ‬شرائح‭ ‬الاستهلاك‭ ‬نظرا‭ ‬لارتفاع‭ ‬القيمة‭ ‬الاستهلاكية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬وجود‭ ‬الدعم‭ ‬الخاص‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬والاقرار‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬تكلفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬يمكن‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬المتجاوزة‭ ‬والتي‭ ‬قام‭ ‬أصحابها‭ ‬بسرقة‭ ‬المياه‭.‬

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