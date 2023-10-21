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توافق نيابي شوري وتحفظ حكومي

10/21/2023 1:11:46 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وافق‭ ‬مجلسا‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومضمونه‭ ‬منح‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬صلاحية‭ ‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬تستحق‭ ‬مساعدات‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬استجابة‭ ‬للحالات‭ ‬الملحة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تشملها‭ ‬الفئات‭ ‬المحددة‭ ‬بنص‭ ‬القانون‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬تحفظ‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬يتعذر‭ ‬عليها‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬ولعدم‭ ‬توافر‭ ‬الاعتماد‭ ‬المالي‭ ‬اللازم‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون،‭ ‬وقولها‭ ‬إن‭ ‬التعديل‭ ‬المقترح‭ ‬يتطلب‭ ‬تكلفة‭ ‬مالية‭ ‬باهظة‭ ‬تستلزم‭ ‬إدخال‭ ‬تعديلات‭ ‬جوهرية‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬المقبلتين،‭ ‬وانه‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬جرى‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أوصت‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬الإقرار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭.‬

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