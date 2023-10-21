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لجنة التحقيق النيابية بشأن تدني مستوى المعيشة تطالب بسن قانون يضع حدا أدنى للأجور

10/21/2023 1:11:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


خلصت‭ ‬أبرز‭ ‬مقترحات‭ ‬وتوصيات‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬بشأن‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لرواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬بالخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬خاصة‭ ‬وان‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬يبلغ‭ ‬442‭ ‬دينارا‭ ‬شهريا‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الأسعار‭ ‬لكافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمواطن‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬اوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بضرورة‭ ‬سن‭ ‬قانون‭ ‬يوضح‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لرواتب‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬قوانين‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وذلك‭ ‬لتحفيز‭ ‬المواطنين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ورفع‭ ‬مستواهم‭ ‬المعيشي،‭ ‬واستحداث‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬اسوة‭ ‬بالعلاوة‭ ‬المعيشية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬الدستور‭ ‬بالمساواة‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭.‬

ودعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الى‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬علاوة‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المواطنين،‭ ‬واستدامة‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والتي‭ ‬يقدمها‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬واستدامة‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬أجور‭ ‬العالمين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬تمكين‭ ‬لحاملي‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬ويعملون‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬لا‭ ‬تناسب‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬العلمية‭ ‬وتقل‭ ‬اجورهم‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬منها‭ ‬للأعلى‮»‬‭.‬

واوصت‭ ‬بزيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لاشتراك‭ ‬العالمين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دينارا‭ ‬المقررة‭ ‬حاليا‭ ‬يما‭ ‬يضمن‭ ‬صرف‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬يعينهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬زيادة‭ ‬أسعار‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية،‭ ‬وقيام‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بعمل‭ ‬دراسة‭ ‬لتحديد‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للمستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬المطلوب‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬المعنية‭ ‬بمراقبة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المؤشرات‭ ‬ومخرجات‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬ومدى‭ ‬انعكاس‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬لرفع‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن‭.‬

وسرعة‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المراجعة‭ ‬الكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لجهود‭ ‬وخطط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬تحديث‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتقييم‭ ‬مدى‭ ‬مواءمة‭ ‬الخطط‭ ‬الحالية‭ ‬مع‭ ‬اهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الوصول‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬معيشي‭ ‬أفضل‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭.‬

واقترحت‭ ‬تقليص‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار‭ ‬بالنسبة‭ ‬للطلبات‭ ‬الاسكانية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬الوحدات‭ ‬وتقليل‭ ‬المواعيد‭ ‬الزمنية‭ ‬المعطاة‭ ‬للمواطنين‭ ‬لإجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يضطر‭ ‬للجوء‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬وتكبد‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الادوية‭ ‬الموصى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬المعالجين‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يضطر‭ ‬المرضى‭ ‬لشرائها‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الادوية‭ ‬يتم‭ ‬تعويض‭ ‬المواطن‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬شرائها‭.‬

وطالبت‭ ‬بان‭ ‬تكون‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬الرسوم‭ ‬الدراسية‭ ‬والتكلفة‭ ‬المالية‭ ‬للأنشطة‭ ‬الطلابية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬كافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬مجانية،‭ ‬وضرورة‭ ‬عمل‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬للمكيفات‭ ‬بالسوق‭ ‬المركزي‭ ‬وسوق‭ ‬المنامة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرار‭ ‬جودة‭ ‬تخزين‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬وعدم‭ ‬تعرضها‭ ‬للتلف‭ ‬وعدم‭ ‬لجوء‭ ‬التجار‭ ‬لرفع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬وتخفيض‭ ‬رسوم‭ ‬ايجار‭ ‬الاكشاك‭ ‬والمحلات‭ ‬الحكومية‭ ‬واعفاء‭ ‬كافة‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وتخفيض‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬الأساسية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسعار‭.‬

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