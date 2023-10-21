بابكو إنرجيز تتبرع بــ500 ألف دينار للحملة الوطنية لإغاثة غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأكيداً‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بشأن‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والوقوف‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لشعب‭ ‬فلسطين‭ ‬وأهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬ضمن‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تعكس‭ ‬الدور‭ ‬الإنساني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبيها،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬لرؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتوفير‭ ‬المساعدة‭ ‬والدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهم‭.‬

وقال‭ ‬توماس‭: ‬‮«‬ماضون‭ ‬كشركة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬يدا‭ ‬بيد‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬فيه‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬وتفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاقتصادية‮»‬‭.‬

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