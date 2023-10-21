بابكو إنرجيز تتبرع بــ500 ألف دينار للحملة الوطنية لإغاثة غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قدمت شركة بابكو إنرجيز شركة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، تبرعاً مالياً قدره 500 ألف دينار بحريني، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مللك البلاد المعظم، ورعاية ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بتنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حملة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار «أغيثوا غزة».
وتأتي هذه المبادرة تأكيداً من مجلس إدارة بابكو إنرجيز برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بشأن الموقف الثابت من القضية الفلسطينية والوقوف معه من خلال تقديم المساعدة لشعب فلسطين وأهالي قطاع غزة خلال هذه المحنة.
من جانبه، أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مشاركة مجموعة بابكو إنرجيز في الحملة الوطنية ضمن يوم التضامن مع أهالينا في غزة، تعكس الدور الإنساني والمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الشركة وجميع منتسبيها، وتنفيذ لرؤية القيادة الحكيمة وحرصها على رعاية القضية الفلسطينية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوفير المساعدة والدعم اللازم لهم.
وقال توماس: «ماضون كشركة وطنية في مسيرة توحيد الجهود الإنسانية في مملكة البحرين من خلال العمل يدا بيد مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من تداعيات الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية».
كلمات دالة
MENAFN21102023000055011008ID1107279472
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.