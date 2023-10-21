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((غرفة البحرين)) تساهم بـ100 ألف دينار ضمن حملة ((أغيثوا غزة))

10/21/2023 1:11:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬مساهمتها‭ ‬بمبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ضمن‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬تأكيدا‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التكاتف‭ ‬والتعاون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التجار‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬والدعم‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملة‭ (‬أغيثوا‭ ‬غزة‭) ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملة‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم‭ ‬الذي‭ ‬يمرون‭ ‬به‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬السيد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬الشارع‭ ‬التجاري‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬الغرفة‭ ‬وجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬إلى‭ ‬المسارعة‭ ‬للتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬مبادرة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬عبر‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬التبرعات‭ ‬المذكورة‭.‬

وأضاف‭ ‬ناس‭: ‬‮«‬تجاوباً‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬الحملة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تقدم‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬تبرعا‭ ‬بمبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‮»‬‭. ‬ورفع‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬خالص‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬لمبادرة‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أغيثوا‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬دشنها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بتجاوب‭ ‬كافة‭ ‬قطاعات‭ ‬التجارة‭ ‬والأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بتقديم‭ ‬التبرعات‭ ‬المالية‭ ‬دعماً‭ ‬منهم‭ ‬لهذه‭ ‬الحملة،‭ ‬وايمانا‭ ‬منهم‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬الإخوة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وأهالي‭ ‬غزة‭.‬

واستذكر‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬بكل‭ ‬اعتزاز‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وقيادتها‭ ‬الداعمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬جميع‭ ‬البحرينيين،‭ ‬إذ‭ ‬أنشأت‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لجنة‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬وقامت‭ ‬بتدشين‭ ‬حملة‭ ‬تبرعات‭ ‬كبيرة‭ ‬وناجحة‭ ‬حصدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تمويل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

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