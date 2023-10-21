((غرفة البحرين)) تساهم بـ100 ألف دينار ضمن حملة ((أغيثوا غزة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين مساهمتها بمبلغ 100 ألف دينار ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحت عنوان: «أغيثوا غزة»، وذلك تأكيدا منها على أهمية التكاتف والتعاون من قبل التجار والمستثمرين لتقديم العون والدعم للشعب الفلسطيني عبر تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وذلك من خلال حملة (أغيثوا غزة) التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بتنظيم حملة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به.
ودعا رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس الشارع التجاري وكافة أعضاء الغرفة وجميع أصحاب الأعمال والمؤسسات التجارية والصناعية والشركات والبنوك إلى المسارعة للتفاعل الإيجابي مع مبادرة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عبر المساهمة في حملة التبرعات المذكورة.
وأضاف ناس: «تجاوباً مع هذه التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة لأهالي غزة، وعلى ضوء الحملة البحرينية الوطنية لإغاثة أهالينا في غزة، تقدم غرفة البحرين تبرعا بمبلغ 100 ألف دينار بحريني، في الحملة الوطنية». ورفع رئيس الغرفة خالص تقديره واعتزازه لمبادرة حملة «أغيثوا غزة»، والتي دشنها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، معربا عن ثقته بتجاوب كافة قطاعات التجارة والأعمال البحرينية في هذه المبادرة بتقديم التبرعات المالية دعماً منهم لهذه الحملة، وايمانا منهم بأهمية دعم الإخوة الفلسطينيين وأهالي غزة.
واستذكر رئيس الغرفة بكل اعتزاز مواقف مملكة البحرين وقيادتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، حيث إن القضية الفلسطينية كانت ومازالت في وجدان جميع البحرينيين، إذ أنشأت غرفة البحرين لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني في عام 2002، وقامت بتدشين حملة تبرعات كبيرة وناجحة حصدت أكثر من 8 ملايين دولار، وتم من خلالها تمويل العديد من المشاريع التنموية في فلسطين.
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