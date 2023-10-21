Saturday, 21 October 2023 10:59 GMT

بتلكو تكشف عن خدمة ((Bwave)) في مؤتمر Capacity Europe

10/21/2023 1:11:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتلكو تقدم خدمة بسعة 400G الأولى من نوعها في البحرين

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ Bwave ‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ Capacity ‭ ‬ Europe ‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬يومي‭ ‬17‭ ‬و18‭ ‬أكتوبر‭. ‬‮«‬ Bwave ‮»‬‭ ‬من‭ ‬بتلكو‭ ‬تقدم‭ ‬خدمة‭ ‬ذات‭ ‬طول‭ ‬موجي‭ ‬بسعة‭ ‬400 G ‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بكونها‭ ‬ذات‭ ‬سرعة‭ ‬اتصال‭ ‬عالية،‭ ‬ما‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬سرعة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحالية‭ ‬بمقدار‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭.‬

ولتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬النمو‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬البيانات،‭ ‬تعاونت‭ ‬بتلكو‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Ciena ‭ (‬ NYSE ‭:‬ CIEN ‭) ‬لرفع‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحلول‭ ‬وتوفير‭ ‬قدرات‭ ‬أعلى‭ ‬لزبائنها‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مقدمو‭ ‬خدمات‭ ‬البيع‭ ‬بالجملة،‭ ‬ووحدات‭ ‬التوسعة‭ ‬الفائقة،‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشغلي‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات،‭ ‬ومزودي‭ ‬المحتوى‭. ‬ونجحت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬سعة‭ ‬البيانات‭ ‬لديها‭ ‬بنسبة‭ ‬400 % ،‭ ‬ونتيجة‭ ‬لهذا‭ ‬التوسع‭ ‬الكبير‭ ‬ازداد‭ ‬عرض‭ ‬النطاق‭ ‬الترددي،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بسرعات‭ ‬أعلى،‭ ‬وتدفق‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬سلاسة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتحسين‭ ‬التجربة‭ ‬الشاملة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬ويمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الآن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬اتصال‭ ‬متعدد‭ ‬التيرابايت‭ ‬بأسعار‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‭.‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬قال‭ ‬هاني‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للأعمال‭ ‬العالمية‭ ‬بشركة‭ ‬بتلكو‭: ‬لقد‭ ‬سعدنا‭ ‬بحضور‭ ‬مؤتمر‭ ‬ Capacity ‭ ‬ Europe ،‭ ‬وإعلان‭ ‬أحدث‭ ‬خدماتنا‭ ‬‮«‬ Bwave ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬بتلكو‭ ‬الخليجية‭ (‬ BGN ‭). ‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتنا‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستثمار‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الجديدة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توسيع‭ ‬قدراتنا‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬بتلكو‭ ‬الخليجية‭ (‬ BGN ‭)‬،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬شراكتنا‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬ Ciena ،‭ ‬أصبحنا‭ ‬الآن‭ ‬المزود‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬سعة‭ ‬400 G ‭ ‬مع‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ Bwave ‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬بتلكو‭ ‬بمبدأ‭ ‬الأسبقية‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬لزبائنها‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعكس‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الاتصال‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬للزبائن،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬اتصالًا‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬مع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكابل‭ ‬البحري‭ ‬الإقليمي‭ ‬للخليج‭ ‬ومركز‭ ‬البيانات Data ‭ ‬ Oasis ‭ ‬المتطور،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ونمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬ Capacity ‭ ‬ Europe ‭ ‬يُعد‭ ‬أكبر‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لمزودي‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬شركة‭.‬

لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬ Bwave ‭ ‬من‭ ‬بتلكو‭ ‬يرجى‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬إرسال‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬ globalsales@btc ‭.‬ com ‭.‬ bh ‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21102023000055011008ID1107279470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث