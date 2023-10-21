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الملك يحضر مأدبة الغداء بمناسبة انعقاد القمة

10/21/2023 1:11:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬مأدبة‭ ‬الغداء‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تكريما‭ ‬لأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬بمناسبة‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬اجتماع‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬‮«‬الآسيان‮»‬‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ودع‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أخاه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬كما‭ ‬ودع‭ ‬جلالته‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وأصحاب‭ ‬الفخامة‭ ‬رؤساء‭ ‬دول‭ ‬الآسيان‭.‬

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