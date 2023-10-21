الملك يحضر مأدبة الغداء بمناسبة انعقاد القمة

الملك يحضر مأدبة الغداء بمناسبة انعقاد القمة
التاريخ
10/21/2023 1:11:41 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أمس مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بمناسبة استضافة المملكة العربية السعودية اجتماع القمة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان». بعد ذلك ودع حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، أخاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، كما ودع جلالته إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب الفخامة رؤساء دول الآسيان.
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