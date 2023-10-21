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لدى وصول جلالته إلى الرياض.. الملك:البحرين والسعودية وشائج أخوة وتاريخ مشترك ومصالح متبادلة

10/21/2023 1:11:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نقدر‭ ‬جهود‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والنماء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الحيوية

وصل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ليترأس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬‮«‬الآسيان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭. ‬

وقد‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬بالتصريح‭ ‬التالي‭:‬

يسعدنا‭ ‬ونحن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬بلدنا‭ ‬الشقيق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬أخينا‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬على‭ ‬دعوته‭ ‬الكريمة‭ ‬لنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬رابطة‭ ‬الآسيان،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬بلدينا‭ ‬وشعبينا‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬وشائج‭ ‬الأخوة‭
‬والتاريخ‭ ‬المشترك‭ ‬والمصالح‭ ‬المتبادلة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرصنا‭ ‬واهتمامنا‭ ‬بتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أشمل‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التكامل‭ ‬والترابط‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحاتنا‭ ‬وأهدافنا‭ ‬المشتركة‭.‬ويسرنا‭ ‬أن‭ ‬نبارك‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المهمة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ودول‭ ‬رابطة‭ ‬الآسيان،‭ ‬مشيدين‭ ‬بما‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬تاريخية،‭ ‬وتعاون‭ ‬وثيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وما‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتنامٍ‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬على‭ ‬شعوبنا‭ ‬جميعا‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬توسيع‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬متاحة‭ ‬وميسورة‭ ‬بما‭ ‬يملكانه‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬شراكة‭ ‬اقتصادية‭ ‬واسعة‭ ‬وتبادل‭ ‬للمنافع‭ ‬والمصالح،‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬لإشاعة‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬لصالح‭ ‬شعوبنا‭ ‬جميعا‭.‬

ولا‭ ‬يسعنا‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬البالغ‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬أخونا‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والنماء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الحيوية‭ ‬،‭ ‬وتكريس‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتعاون‭ ‬والإخاء‭ ‬الإنساني‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬شعوب‭ ‬العالم،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬تطلعنا‭ ‬بأن‭ ‬تحقق‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬ومثمرة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬رابطة‭ ‬الآسيان،‭ ‬نعزز‭ ‬بها‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬دولنا‭ ‬وشعوبنا‭.‬

وكان‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭.‬

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