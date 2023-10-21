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فزعة بحرينية لمناصرة الشعب الفلسطيني:8.5 ملايين دولار من الملك و500 ألف دينار من ولي العهد رئيس الوزراء

10/21/2023 1:11:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حملة «نحن معكم» تجمع 16 مليون دولار لدعم الأشقاء في غزة

ناصر بن حمد: البحرين تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في محنتهم الإنسانية

تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬نظم‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حملة‭ ‬وطنية‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬نحن‭ ‬معكم‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ووجه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬بتخصيص‭ ‬ثمانية‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬كما‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وقد‭ ‬تجاوزت‭ ‬حصيلة‭ ‬التبرعات‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬



وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬العرفان‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬تجاه‭ ‬الأشقاء‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬والواضح‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة‭ ‬والمحبة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يكنها‭ ‬جلالته‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬



وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬المتضررين‭ ‬وتخفيف‭ ‬آلام‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يمليه‭ ‬علينا‭ ‬ديننا‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬وعاداتنا‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وتأكيداً‭ ‬للعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطين‭ ‬الشقيقة‭.‬


وبيّن‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تعكس‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً‭ ‬تجاه‭ ‬الشعوب‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬الأزمات‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الشعوب‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬قدم‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬الفزعة‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬ملبين‭ ‬نداء‭ ‬الواجب‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يمليه‭ ‬عليهم‭ ‬دينهم‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬مفهوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬وأعمال‭ ‬الخير،‭ ‬حيث‭ ‬هبوا‭ ‬وتسابقوا‭ ‬للمشاركة‭ ‬والتبرع‭ ‬لحملة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬تأكيداً‭ ‬لما‭ ‬عرف‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً‭ ‬من‭ ‬حب‭ ‬لعمل‭ ‬الخير‭ ‬ومساعدة‭ ‬المحتاجين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬والمتضررين‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مشاريعها‭ ‬الإغاثية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الدائمة‭ ‬لبناء‭ ‬الإنسان‭ ‬والأرض‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬استمرارية‭ ‬في‭ ‬المنفعة‭ ‬وتنمية‭ ‬الإنسان‭. ‬

ووجه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬النبيل‭ ‬وإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬المنكوبين‭ ‬في‭ ‬محنتهم‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لهم‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬آلامهم‭.‬

وكان‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بتبرع‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬بمبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ليكون‭ ‬سموه‭ ‬أول‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬تجاوباً‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ومواقف‭ ‬جلالته‭ ‬المشرفة‭ ‬تجاه‭ ‬الشعوب‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬بدعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومد‭ ‬اليد‭ ‬البيضاء‭ ‬لإغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬ومساعدة‭ ‬المحتاجين‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬ورعايته‭ ‬الكريمة‭ ‬وتوجيهه‭ ‬بتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬يداً‭ ‬واحدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬يتعرضون‭ ‬لها‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬يمرون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬صعبة‭.‬

وأعلن‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬التبرعات‭ ‬وصلت‭ ‬حتى‭ ‬ختام‭ ‬حملة‭ ‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16مليون‭ ‬دولار،‭ ‬موجهاً‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المتبرعين‭ ‬على‭ ‬مساهمتهم‭ ‬السخية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الاستعداد‭ ‬جارية‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬متواصلة‭ ‬ويمكن‭ ‬مواصلة‭ ‬التبرع‭ ‬عبر‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬السيد‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬والشعبي‭ ‬الثابت‭ ‬والواضح‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحقوق‭ ‬شعبنا،‭ ‬

وعبر‭ ‬السفير‭ ‬عبدالقادر‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقيادته،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬بهذا‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الواضح‭ ‬والثابت‭ ‬المتمثل‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الكريم

ووجه‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬وللبحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً‭ ‬لوقوفهم‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قضيتنا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وثباتهم‭ ‬حول‭ ‬الثوابت‭ ‬الفلسطينية‭.‬

كما‭ ‬استضاف‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬وهم‭: ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬والشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬القطان‭ ‬الشيخ‭ ‬عبداللطيف‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬والشيخ‭ ‬حبيب‭ ‬النامليتي‭ ‬والسيد‭ ‬يوسف‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬والسيد‭ ‬وليد‭ ‬كانو‭ ‬والسيد‭ ‬جواد‭ ‬الحواج‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري‭ ‬والكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬محميد‭ ‬المحميد‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط‭ ‬والدكتور‭ ‬وليد‭ ‬المانع‭ ‬والسيد‭ ‬سلمان‭ ‬مهنا‭ ‬الدوسري‭ ‬والسفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬طه‭ ‬عبدالقادر‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭. ‬حيث‭ ‬تحدثوا‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬يداً‭ ‬واحدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬إخواننا‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬الأليمة‭ ‬التي‭ ‬يتعرضون‭ ‬لها‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬المواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬والواضحة‭ ‬والمشرفة‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

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