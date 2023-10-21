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وقفات شعبية حاشدة دعما للأشقاء في غزة:مساجد البحرين تلهج بالدعاء لفلسطين

10/21/2023 1:11:33 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مطالبة العالم الحر بملاحقة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني

عبَّر‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬موقفه‭ ‬الداعم‭ ‬والمساند‭ ‬لأشقائه‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬منددين‭ ‬بالعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتضامنت‭ ‬جميع‭ ‬مساجد‭ ‬المملكة‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬بالدعاء‭ ‬نصرة‭ ‬لإخوانهم‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬حشود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬وقفات‭ ‬تضامنية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬تأكيدا‭ ‬للاصطفاف‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأعزل،‭ ‬وطالبوا‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاضطلاع‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬العادل‭.‬



ونظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬ثلاث‭ ‬وقفات‭ ‬تضامنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬الحسن‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭ ‬وجامع‭ ‬الزامل‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬وجامع‭ ‬درويش‭ ‬فخرو‭ ‬بالرفاع‭.‬

وثمنت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬الوقفة‭ ‬المشرفة‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الوفي،‭ ‬في‭ ‬مناصرة‭ ‬ودعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الصامد،‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬العزة‭ ‬والصمود،‭ ‬وفي‭ ‬عموم‭ ‬فلسطين‭ ‬الأبية،‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬إلى‭ ‬مذبحة‭ ‬كبرى،‭ ‬وإبادة‭ ‬جماعية‭ ‬منظمة،‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬صهيوني‭ ‬مجرم،‭ ‬استهدف‭ ‬الأرض‭ ‬والإنسان‭ ‬وأهلك‭ ‬الحرث‭ ‬والنسل‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬وقفة‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬المشرفة،‭ ‬صاحبتها‭ ‬وقفات‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬مشرفة،‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬تطهير‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬من‭ ‬السفير‭ ‬الصهيوني‭ ‬وأزلامه،‭ ‬خوفًا‭ ‬وهلعًا‭ ‬وهروبًا،‭ ‬وليس‭ ‬إخلاء‭ ‬كما‭ ‬يزعم‭ ‬الصهاينة،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونسأل‭ ‬الله‭ ‬بأنها‭ ‬تذكرة‭ ‬ذهاب‭ ‬بلا‭ ‬عودة‭. ‬

وتابعوا‭ ‬إن‭ ‬الجرائم‭ ‬الصهيونية‭ ‬لم‭ ‬تتوقف،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬آخرها،‭ ‬الجريمة‭ ‬النكراء،‭ ‬والحقد‭ ‬الأسود،‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والشيوخ‭ ‬المرضى،‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬بغزة،‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬غاشم،‭ ‬وجريمة‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل،‭ ‬وبما‭ ‬يخالف‭ ‬كل‭ ‬المواثيق‭ ‬والأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها،‭ ‬وعلى‭ ‬مسمع‭ ‬ومرأى‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬بمؤسساته‭ ‬الحقوقية،‭ ‬والقانونية،‭ ‬والإنسانية‭. ‬

وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬المحاصرة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬عاماً،‭ ‬تركت‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬أبسط‭ ‬الخدمات‭ ‬المعيشية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تستمر‭ ‬الحياة‭ ‬بالاستغناء‭ ‬عنها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الحصار‭ ‬الظالم‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬يسكنها‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬والمسارعة‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬إليها‭ ‬فوراً،‭ ‬وإعادة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬ودعوا‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الداعمين‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬وعمل‭ ‬الممكن‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬وفوراً،‭ ‬لتسيير‭ ‬جسر‭ ‬جوي‭ ‬لنقل‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬والإنسانية‭.‬

كما‭ ‬دعوا‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭ ‬بمؤسساته‭ ‬القانونية‭ ‬والحقوقية،‭ ‬إلى‭ ‬ملاحقة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬نتنياهو‭ ‬وحكومته‭ ‬من‭ ‬العصابة‭ ‬الصهيونية،‭ ‬الذين‭ ‬يستمرون‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬سكناهم،‭ ‬وفي‭ ‬أماكن‭ ‬لجوئهم،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬دولياُ‭ ‬آمنة‭ ‬وخارج‭ ‬نقاط‭ ‬القتال،‭ ‬كالمدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمخابز‭ ‬ودور‭ ‬العبادة‭ ‬من‭ ‬مساجد‭ ‬وكنائس‭.‬

ودعوا‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والعون،‭ ‬لإغاثة‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬المكلومة،‭ ‬والتبرع‭ ‬لإيواء‭ ‬الغزيين‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬بيوتهم‭ ‬ومساكنهم‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬على‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فغزة‭ ‬وأهلها،‭ ‬ليسوا‭ ‬موضوع‭ ‬مساومة‭ ‬بالتهجير،‭ ‬لا‭ ‬إلى‭ ‬سيناء‭ ‬ولا‭ ‬النقب‭ ‬ولا‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭.‬

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