Saturday, 21 October 2023 10:59 GMT

تلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:الملك يشارك في قمة القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية اليوم

10/21/2023 1:11:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نعتز بحرص مصر الدائم على بذل المساعي من أجل وقف الحرب في قطاع غزة

وصل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ليترأس‭ ‬جلالته‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬



وقد‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬بالتصريح‭ ‬التالي‭:‬

يسرنا،‭ ‬ونحن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لأخينا‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬دعوته‭ ‬الكريمة‭ ‬لنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الخطير‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬



معربين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬لحرص‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الخيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتخفيف‭ ‬تداعياتها،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬الشقيق‭ ‬وتأمين‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لهم،‭ ‬ودفع‭ ‬جهود‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬وحل‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وإننا‭ ‬إذ‭ ‬نجدد‭ ‬تقديرنا‭ ‬للجهود‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أخونا‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬لنعرب‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬لمبادرته‭ ‬الكريمة‭ ‬لعقد‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬وللدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدعم‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬والتكاتف‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يكلل‭ ‬جهود‭ ‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬الحكيمة‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬



وكان‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬يتوجه‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ليترأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬الى‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‭ ‬والتي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21102023000055011008ID1107279463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث