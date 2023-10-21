تلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:الملك يشارك في قمة القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ليترأس‭ ‬جلالته‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬







وقد‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬بالتصريح‭ ‬التالي‭:‬

يسرنا،‭ ‬ونحن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لأخينا‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬دعوته‭ ‬الكريمة‭ ‬لنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الخطير‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬







معربين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬لحرص‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬والمساعي‭ ‬الخيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتخفيف‭ ‬تداعياتها،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬لشعب‭ ‬غزة‭ ‬الشقيق‭ ‬وتأمين‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬لهم،‭ ‬ودفع‭ ‬جهود‭ ‬إحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬وحل‭ ‬عادل‭ ‬وشامل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقيام‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وإننا‭ ‬إذ‭ ‬نجدد‭ ‬تقديرنا‭ ‬للجهود‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أخونا‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬لنعرب‭ ‬عن‭ ‬شكرنا‭ ‬لمبادرته‭ ‬الكريمة‭ ‬لعقد‭ ‬هذه‭ ‬القمة،‭ ‬وللدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدعم‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬والتكاتف‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭ ‬للدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يكلل‭ ‬جهود‭ ‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬الحكيمة‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬







وكان‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬يتوجه‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ليترأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬الى‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬لبحث‭ ‬التطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعملية‭ ‬السلام‭ ‬والتي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬كريمة‭ ‬تلقاها‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

كلمات دالة