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الجمهوريون يسحبون ترشيح جيم جوردان حليف ترامب لرئاسة مجلس النواب

10/21/2023 1:03:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخلى الجمهوريون عن حليف دونالد ترامب المحافظ المتشدد جيم جوردان كمرشحهم لرئاسة مجلس النواب في اقتراع سرّي تم الجمعة بعدما فشل بالفوز بالمنصب للمرة الثالثة.

وقال نواب للصحافيين لدى مغادرتهم الكابيتول هيل قبيل عطلة نهاية الأسبوع إنهم سيعقدون "منتدى للمرشحين" لاختيار مرشحهم المقبل الاثنين، فيما يتوقع أن يتم الإعلان الأحد عن عدد من الأسماء.

وقال جوردان للصحافيين "علينا أن نجتمع" من أجل التوصل إلى شخصية ترأس مجلس النواب، مؤكدا وضع حد لمساعيه لتولي المنصب.

وتابع جوردان "سأبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا الشخص حتى نتمكن من مساعدة الشعب الأميركي. وسأعود أيضا إلى العمل".

وكان جوردان قد أخفق الجمعة للمرة الثالثة في حصد التأييد الكافي للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وفي الأيام الـ17 منذ أطاح تمرّد لليمينيين المتشددين بكيفن ماكارثي، لم ينجح أي من الجمهوريين في جمع عدد كاف من الأصوات للحلول مكانه.

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