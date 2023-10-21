الجمهوريون يسحبون ترشيح جيم جوردان حليف ترامب لرئاسة مجلس النواب

(MENAFN
- Al-Bayan)
تخلى الجمهوريون عن حليف دونالد ترامب المحافظ المتشدد جيم جوردان كمرشحهم لرئاسة مجلس النواب في اقتراع سرّي تم الجمعة بعدما فشل بالفوز بالمنصب للمرة الثالثة.
وقال نواب للصحافيين لدى مغادرتهم الكابيتول هيل قبيل عطلة نهاية الأسبوع إنهم سيعقدون "منتدى للمرشحين" لاختيار مرشحهم المقبل الاثنين، فيما يتوقع أن يتم الإعلان الأحد عن عدد من الأسماء.
وقال جوردان للصحافيين "علينا أن نجتمع" من أجل التوصل إلى شخصية ترأس مجلس النواب، مؤكدا وضع حد لمساعيه لتولي المنصب.
وتابع جوردان "سأبذل قصارى جهدي لمساعدة هذا الشخص حتى نتمكن من مساعدة الشعب الأميركي. وسأعود أيضا إلى العمل".
وكان جوردان قد أخفق الجمعة للمرة الثالثة في حصد التأييد الكافي للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.
وفي الأيام الـ17 منذ أطاح تمرّد لليمينيين المتشددين بكيفن ماكارثي، لم ينجح أي من الجمهوريين في جمع عدد كاف من الأصوات للحلول مكانه.
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