حاصلة على جائزة الشارقة للإبداع العربي.. وفاة الأديبة الفلسطينية الشابة هبة أبو ندى ضحية قصف غزة

توفيت، أمس، الأديبة الفلسطينية الشابة هبة أبو ندى ضحية القصف الإسرائيلي في غزة.

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم، الفقيدة، في بيان عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، جاء فيه: «الكاتبة والشاعرة هبة كمال أبو ندى تقضي نحبها شهيدة نتيجة العدوان المستمر على شعبنا في غزة».

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن هبة «كاتبة مبدعة، كتبت القصة والرواية والشعر»، مشيرةً إلى أنها «درست الكيمياء الحيوية والتأهيل التربوي، وعملت في التعليم، وحصلت على عدة جوائز، أهمها المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى فلسطين».

وذكرت أن «لديها كتابات شعرية ونثرية منشورة ورقياً وإلكترونياً»، داعيةً الله تعالى أن يرحمها رحمةً واسعةً ويسكنها فسيح جناته.

وتفاعل عدد من المثقفين على مواقع التواصل الاجتماعي مع النبأ المفجع، واكتظت المنصات بمنشورات تفيض حزناً وأسى، كان أبرزها هذه العبارات: «وداعاً يا هبة أبو ندى، لن تكتبي الشعر بعد اليوم، لا يوجد شعر بعد اليوم، تجرد العالم من كل معانيه، وصارت كل زقزقة نعيقاً، مات كل شيء عندما صار القتل عادياً»، «انتهت الحكاية يا هبة، وانقضى الأجل قبل الرواية، وغبتِ عنَّا تماماً، إلى الأبد، هكذا يا هبة، دون وداعٍ ودون موعدٍ»، «الروائية والشاعرة الفلسطينية هبة أبو ندى تبرهن أن الأكسجين الذي لم يكن للموتى، هو للشهداء».

الجدير بالذكر أن آخر الكلمات التي سطرتها الراحلة عبر حسابها الشخصي في «إكس»: «معتمٌ ليل المدينة إلا من وهج الصواريخ، صامتٌ إلا من صوت القصف، مخيف إلا من طمأنينة الدعاء، أسود إلا من نور الشهداء. تصبحين على خير يا ⁧‫غزة‬⁩».



وُلدت هبة أبو ندى عام 1991 في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، لأسرة فلسطينية من قرية بيت جرجة تعيش في قطاع غزة، وهي روائية وشاعرة، وفازت بالمركز الثاني في الدورة العشرين من جائزة الشارقة للابداع العربي (الإصدار الأول) عام 2016 عن روايتها «الأكسجين ليس للموتى».

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