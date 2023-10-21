استقالة وزير العدل البلجيكي بسبب خطأ فادح أودى بحياة شخصين في هجوم بروكسل

استقال وزير العدل البلجيكي بعد اكتشاف أن تونس كانت تسعى العام الماضي لتسلم متطرف قتل بالرصاص اثنين من السويديين وأصاب ثالثا هذا الأسبوع.

وقتل عبد السلام الأسود بالرصاص بعد أن أطلق النار على الرجال ببندقية نصف آلية مساء الإثنين.

وأدى الهجوم إلى إغلاق منطقة ملعب لكرة القدم كان يضم أكثر من 35 ألف مشجع، لفترة وجيزة، حيث تجمعوا لمشاهدة مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد.

وقال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن، يوم الجمعة، إن تونس كانت طلبت اعتقال مطلق النار العام الماضي، وإن السلطات البلجيكية فشلت في الاستجابة لطلبها بسبب "خطأ فادح".

وأضاف "في 15 أغسطس 2022، كان هناك طلب من تونس لتسليم هذا الرجل".

وأوضح أن القاضي المسؤول لم يتابع طلب التسليم هذا ولم يتم التصرف في الملف.

وتابع "إنه خطأ فردي. خطأ هائل. خطأ غير مقبول".

كما صرح فان كويكنبورن لدى إعلانه تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، "هذا خطأ له عواقب وخيمة".

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