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أداة توثيق جديدة لنوبات الصرع

10/21/2023 1:03:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفّر أداة توثيق جديدة، إمكانية تحسين علاجات النوبات لدى مرضى الصرع، وفقاً لبحث جديد في جامعة كولورادو، ومن شأن هذا مساعدة الأطباء على تحديد المرضى الذين يفشلون في علاج الصرع في وقت مبكر، من أجل تغيير العلاج، لتحسين النتائج الإيجابية بسرعة.

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