أداة توثيق جديدة لنوبات الصرع

أداة توثيق جديدة لنوبات الصرع
التاريخ
10/21/2023 1:03:32 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توفّر أداة توثيق جديدة، إمكانية تحسين علاجات النوبات لدى مرضى الصرع، وفقاً لبحث جديد في جامعة كولورادو، ومن شأن هذا مساعدة الأطباء على تحديد المرضى الذين يفشلون في علاج الصرع في وقت مبكر، من أجل تغيير العلاج، لتحسين النتائج الإيجابية بسرعة.
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