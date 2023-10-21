«لصاقة» لتوصيل الأدوية إلى الجسم دون ألم

«لصاقة» لتوصيل الأدوية إلى الجسم دون ألم
التاريخ
10/21/2023 1:03:31 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طور علماء في جامعة باث ((لصاقة جلدية)) ذات إبر دقيقة، لتوصيل الأدوية إلى الجسم دون ألم، وتوفر جرعة خاضعة للرقابة من الدواء مباشرة إلى الجسم، ما يلغي الحاجة إلى الحقن، وفق ((إندبندنت)). ومن المأمول أن تكون جاهزة للاستخدام خلال السنوات الخمس المقبلة.
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