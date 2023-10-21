«لصاقة» لتوصيل الأدوية إلى الجسم دون ألم

طور علماء في جامعة باث ((لصاقة جلدية)) ذات إبر دقيقة، لتوصيل الأدوية إلى الجسم دون ألم، وتوفر جرعة خاضعة للرقابة من الدواء مباشرة إلى الجسم، ما يلغي الحاجة إلى الحقن، وفق ((إندبندنت)). ومن المأمول أن تكون جاهزة للاستخدام خلال السنوات الخمس المقبلة.

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