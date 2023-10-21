شركات تسجيلات تقاضي «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي

رفع عدد من شركات التسجيلات من بينها ((يونيفرسال)) دعاوى قضائية في الولايات المتحدة على شركة ((أنثروبيك)) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي متهمة إياها باستخدام كلمات أغنيات محمية بحقوق الملكية الفكرية لتطوير منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الدعوى التي رُفعت الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في ولاية تينيسي عقب دعاوى مماثلة رفعها فنانون ضد شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخدامها أعمالهم من دون موافقتهم.

وأوضحت شركات التسجيلات أن أداة الذكاء الاصطناعي ((كلود 2)) من ((أنثروبيك)) تعطي إجابات تحتوي على ((نصوص كاملة أو أجزاء كبيرة)) من نصوص أغنيات على غرار ((آي ويل سورفايف)) لغلوريا غينور أو ((هالو)) لبيونسيه عندما يطرح مستخدم ما سؤالاً في شأن كلمات هذه الأعمال.

كذلك اتهمت الشركات المدّعية برنامج الدردشة الآلي باستخدام محتوى محمي بحقوق المؤلف حتى عندما لا يتلقى طلباً محدداً لذلك، كما عندما تُطلب منه مثلاً كتابة أغنية عن موضوع معين أو بأسلوب فنان حقيقي.

واعتبروا أن شركة أنثروبيك ((تستفيد بشكل كبير)) من هذه الأعمال، مع أنها ((لا تدفع أي مقابل للناشرين أو المؤلفين أو عدد لا يحصى من أصحاب حقوق الملكية الفكرية الذين تستخدم شركة أنثروبيك أعمالهم المحمية لتدريب أنظمتها القائمة على الذكاء الاصطناعي)).

وتولى تأسيس هذه الشركة 2021 موظفون سابقون في ((أوبن إيه آي)) التي صممت برنامج ((تشات جي بي تي))، ومن أبرز الجهات الممولة لها مجموعة ((غوغل))، وتطوّر عدداً من المنتجات بالشراكة مع ((أمازون)).

ويطالب المدعون بمحاكمة أمام هيئة محلفين وبما يصل إلى 150 ألف دولار عن كل أغنية تُستخدم من دون إذن أصحاب الحقوق، وهو ما قد يمثل في المجمل عشرات الملايين من الدولارات.