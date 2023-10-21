نقاد: إيرادات الأفلام ليست معياراً للجودة

لا تزال الإيرادات موضوع معركة ((كسر عظم)) في قطاع صناع الأفلام بمصر. وهذا في ظل تفارق كبير بين النجاح الجماهير المعبر عنه بالإيرادات من جهة، والقيمة الفنية من جهة أخرى. وقد باتت هذه القضية مما يشغل الأوساط النقدية، التي ترقب الدور الحاسم الذي بدأت تلعبه الإيرادات في تحديد نجاح أو فشل أي فيلم.

وقد بات ملحوظاً في الفترة الماضية تنافس النجوم على تحقيق أكبر حجم من الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، على نحو محموم، ويسعى كل واحد منهم لانتزاع لقب ((صاحب الفيلم الأكثر مبيعاً))، دون الالتفات إلى أي شيء آخر.وبانشغال صناع الأفلام بتحقيق الإيرادات والاحتفال بالأرقام يومياً عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، خرج عدد كبير من الجمهور عن صمته وأعرب عن استيائه من مستوى الأفلام المعروضة وصدمته جراء تدني المستوى الفني.((البيان)) استطلعت آراء بعض النقاد، الذين أكدوا أن ((الإيرادات)) ليست معيار جودة، ولا دليل قيمة فنية.

وفي هذا الصدّد، تحدث الناقد الفني أحمد سعد الدين لـ ((البيان))، قائلاً: هناك نوعان من الأفلام، الأول منها يسمى بالأعمال الجماهيرية، وهي التي من الممكن أن تحقق إيرادات كبيرة، ولكنها تفتقر للقيمة الفنية.

وأضاف أن هناك نماذج عدّة من هذا النوع في السينما المصرية، وأبرزها فيلم ((عبده موتة))، والذي حقق إيرادات غير مسبوقة، ولكن ليست لديه قيمة فنية كبيرة، والحال ذاتها مع فيلم ((اللمبي))، الذي تخطى نجاحه كل التوقعات، ورغم كل ذلك لا قيمة فنية فيه. وأكد أن فيلم ((مرعي البريمو)) للفنان محمد هنيدي، والذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائية، ينضم إلى هذه النوعية من الأفلام.

وأردف سعد الدين: وهناك نوع آخر له قيمة فنية كبيرة جداً، لكنه ليس جماهيرياً.

عوامل أخرى

أما الناقد الفني محمود عبدالشكور، فقد أكد على أن الإيرادات في شباك التذاكر، ليست مقياساً للنجاح، ولفت إلى أن تحقيق الفيلم ملايين الجنيهات في أسبوع أو فترة قصيرة، لا يعني أنه يمتلك مستوى فنياً جيداً.