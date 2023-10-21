عروض مسرحية هادفة بانتظار جمهور «الشارقة للكتاب»

في إطار فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يشهد جمهور المعرض من الكبار والصغار عروضاً مسرحية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، منها مسرحية ((سجن باركورد))، التي تعد أضخم عمل مسرحي إماراتي تم إنتاجه في عام 2023، إلى جانب مسرحية لمجموعة ALJ sisters. وتستقطب المسرحيات خلال المعرض الجمهور من مختلف الفئات العمرية، حيث يُقدم المعرض هذا العام تجربة فريدة من خلال مجموعة من المسرحيات الهادفة والترفيهية، التي تشكل عنصراً أساسياً في تجربة زوار المعرض من القراء، وتجسد روح المعرض بأنه أكثر من مجرد مكان لعرض الكتب، بل موقع يجمع بين الأدب والفن والثقافة والترفيه الهادف.

تنمر

يستمر عرض مسرحية ((سجن باركود))، التي تستهدف الفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق، مساء أيام 3 و4 و5 نوفمبر، وتتناول المسرحية ظاهرة التنمر في قالب كوميدي داخل سجن باركود، الذي يضم عدداً من المساجين المتنمرين الذين لم يصدر في حقهم الحكم، حيث يتابع الجمهور العديد من القصص المثيرة الخاصة بهم، والتي أدت بهم لدخول السجن في نهاية المطاف، بسبب تنمرهم على أصدقائهم، سواء كان تنمراً جسدياً أو لفظياً أو نفسياً أو إلكترونياً.

المسرحية تسلِّط الضوء على مشكلة التنمر في المجتمع، وتحاول إيجاد حلول لها من خلال الفكاهة والإنسانية والتوعية. وهي من بطولة: مروان عبدالله، أحمد مال الله، موسى البقيشي، الفنان بدر الحكمي، هيفاء العلي، ريم الفيصل، وإخراج مروان عبدالله صالح.

قيم

أما مسرحية ALJ sisters فهي مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال، تدور أحداثها حول ثلاث فتيات يقدمن عروضاً مليئة بالحب والفرح والتفاؤل، يتعلمن منها قيماً تربوية واجتماعية تعينهنَّ على التعلم والاستفادة من تجارب الحياة، وكل شقيقة لها شخصية وهواية مختلفة، لكن يجمع بينهن الحب والصداقة والتعاون، ويواجهن مواقف مختلفة تتطلب التفكير والإبداع والحلول السليمة. المسرحية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز قيم الأخلاق والإحسان والاحترام. وهي من بطولة الفنانات: الجود البعنون، والجوري البعنون ووضحة الأيوب، ويستمر عرضها خلال فعاليات المعرض، يوم 10 نوفمبر المقبل، حيث يتم عرضها مرتين الأولى في الساعة السادسة، والثانية في الساعة الثامنة مساء، إضافة إلى يوم السبت، الموافق 11 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.