محمد المر: الخط جانب من العبقرية العربية

نظمت ((مكتبة محمد بن راشد)) معرض ((خطوط وأشعار))، وذلك ضمن الدورة الأولى لـ ((بينالي الخط العربي))، الذي تنظمه ((دبي للثقافة)) حالياً. المعرض ضم مجموعة فريدة، من 33 لوحة، تعود ملكيتها لمعالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد.

وقد حرص معاليه في اختياره لوحات هذا المعرض على أن تتنوع في خطوطها والخطاطين أيضاً، ليكونوا من مختلف أنحاء العالم، وكذلك من حيث الزخرفة المحيطة بالكتابة.

وحرص المر، كذلك، على أن تكون المجوعة المعروضة كلها لـ ((الشعر))، وبعض اللوحات التي نسجت حكماً خالدة، وتميزت اللوحات بالتنوع في أنواع الخطوط الشهيرة، فاحتوت على خطوط مثل: الثلث الجلي، والنسخ، و((النستعليق))، وجلي الطومار، والكوفي، والسنبلي، والديواني، وجلي النستعليق ((جليبا))، والكوفي النيسابوري، والمحقق.

وبجولة في المعرض، يجد الزائر أنه تم اختيار اللوحات، بحيث تضم الشعر القديم والحديث، فبعضها من العصر العباسي والعصور القديمة المختلفة، وبعضها من الأشعار الحديثة، ومنها لوحات يطلق عليها ((جليبا))، وهي تتضمن بيتين من الشعر، تتم كتابتها وزخرفتها، ولها ألبومات خاصة في التراث الفارسي، وأغلب القصائد فيها إيجابية، ودعوة للتفاؤل والتبسم والرضا.

وقال معالي محمد المر لـ ((البيان)): ((تقصد التنويع بين الأشعار الحديثة والكلاسيكية والقديمة، وكذلك الخطوط، ليكون المعرض عبارة عن توليفة جميلة، يستمتع بها الزائر، والخطاطون الذين اختيرت لوحاتهم يتنوعون بين عرب وأتراك وإيرانيين)).

وأكد المر أن الخط العربي هو جانب من العبقرية العربية الفنية خلال 1400 سنة، مبيناً أنه بدأ بجمع تلك اللوحات المعنية بالخط العربي منذ أكثر من 30 سنة، وما يضمه المعرض، جزء يسير مما يقتنيه، إلا أنه أحب المشاركة في البينالي، لتعريف الأجيال بالخط العربي الأصيل، ونقل هذه الثقافة الغنية لهم، لتبقى حية جيلاً بعد جيل.

وأشار إلى لوحة تكررت مرتين في المعرض، بخطين مختلفين، وزخرفات متنوعة، كل منها يعود لفنان مختلف، وهي عبارة عن مقولة لأمية ابن أبي السلط، يقول فيها: ((لو كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي))، وأضاف أن هذه المقولة تستحق أن تعلق في بهو مبنى الأمم المتحدة لعمقها.

من جهته، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش الرئيس التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة))، إلى أن المعرض يأتي ضمن بينالي دبي للخط، الذي يتضمن أكثر من 19 معرضاً، و32 شريكاً، وأكثر من 200 ورشة عمل متخصصة، وأن معرض معالي محمد المر، غير اعتيادي للخط العربي، فالمعارض المختصة بالخط، غالباً ما تميل إلى المفردات الدينية، كالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وبعض الحكم الأمثال، وغيرها، إلا أن هذا المعرض ركز على الأبيات الشعرية، ولديه من أفضل اللوحات التي تتضمن الشعر في الوطن العربي، وهذا يعد أول معرض يختص بالشعر.