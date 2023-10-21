مفاجآت وشخصيات جديدة في «العربجي 2»

قبل نحو خمسة أشهر على حلول شهر رمضان المبارك، بدأت عجلة التحضيرات للأعمال الدرامية السورية، التي من المتوقع أن تزداد المنافسة اشتعالاً فيما بينها خلال الموسم الرمضاني المقبل أسوة بعروض الموسم الماضي.

وفي هذا السياق انطلقت عمليات تصوير الجزء الثاني من مسلسل ((العربجي))، الذي يجمع الثنائي المتألق، سلوم حداد وباسم ياخور، نادين، ديمة قندلفت، وفارس ياغي، وعدداً من نجوم الدراما السورية.

وقال ياخور في موقع التصوير الذي زارته ((البيان)): الجزء الثاني هو استكمال الأحداث بشكل أساسي لقصة الكفاح ضد الظلم، مشيراً إلى أن الأحداث في العمل ستتعقد، والصراع سيشتد، وعندما يرى المشاهد انفراجاً فيها، سيعود ليكتشف أنها عادت للتصعيد، إنما بشكل موضوعي.

وتابع: زخم الأحداث في هذا الجزء أعلى بكثير منه في الجزء الأول، يمكننا القول إنه مختلف، فهناك مناطق تصوير جديدة، في غابات وقرى بالتوازي مع ما يدور في الحارة. وأعتقد أننا أمام مستوى أعلى مما قدم في الجزء الأول.

الفنانة نادين التي تقوم بدور ((درية خانم))، أشارت إلى مفاجآت كبيرة في معظم خطوط العمل في جزئه الثاني، ولدى معظم الشخصيات، وقالت: هناك ضيوف جدد لم يكونوا موجودين في الجزء الأول.

وحول دورها في العمل، قالت: درية هي نموذج للأم، وللمرأة صاحبة السلطة، ومنبتها من عائلة ثرية، وتحاول المحافظة على إرث عائلة والدها. الفنان فارس ياغي، الذي يؤدي دور ((حسن))، أشار إلى التطور الذي سيحدث في شخصيته، وانضمامه إلى عبدو العربجي في مواجهة والدته، وأبو حمزة ((سلوم حداد)). ورأى ياغي أن وجود جزء ثانٍ للعمل كان ضرورة فنية، كون الحكاية لم تنتهِ في الجزء الأول.

وكانت شركة ((غولدن لاين)) المنتجة للعمل كتبت على صفحتها: إلى أين يتجه نزاع عبدو العربجي مع أبو حمزة المتحالف مع عدوته الأخرى ((درية خانم))، وأين تقف ((بدور)) وكيف يقودها طموحها ومكرها؟

العربجي من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، ومن إخراج سيف الدين سبيعي.