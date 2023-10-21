عمق الترابط الأسري هو نواة أي مجتمع صحي ملهم؛ كتاب ((التعامل مع الوالدين الناقدين)) يدعو الأبناء وصغار السن لاحتواء الوالدين وكبار المنصب والسن لخلق التجانس والمضي للمستقبل الذي نرجو ونستحق.

بعد ((المقدمة: احتياجك للدفء والقبول)) يأتي الباب الأول ((ما الذي يحدث؟)) يستهله بالفصل الأول ((أساليب فهم سلوك والديك)) يوضح فيه المشاعر التي قد تداهمك من والديك نحو الإحباط والنقد الدائم ثم ينقلك لاستيعاب ((الفجوة الثقافية)) وسعيك لـ((تحقيق الذات)) ويسترسل أكثر موضحاً بأمثلة؛ ليأتي الفصل الثاني ((كيف كان رد فعلك؟)) موجهاً أكثر فيه لك بتمرين كيف تتعامل مع سلوك والديك؟ ويحكي لك عن قصص واقعية معقباً عليها بتوضيح خطورتها ليختم بتمرين ((ما هي السلوكيات التي تريد من والديك تغييرها؟)) ثم يختم هذا الباب بالفصل الثالث: ((وجهة نظر جديدة مبنية على مراجعة تاريخ الأسرة وظروفها)).

يبدأ الباب الثاني ((ماذا يمكنني أن أفعل؟)) بالفصل الرابع ((استعد)) ((لتنجح في التواصل العميق مع والديك)) فيسرد لك طرقاً فعّالة في ذلك ويوصيك في الفصل الخامس بالمحافظة على تفكيرك المنطقي مع تجنب المغالطات التي قد تحصل حتى يصل إلى الاستراتيجيات الشاملة في تجاوز المنطق الخاطئ؛ ليختم هذا الباب بفصلي ((توقّع سبع عشرة حركة محتملة لوالديك وخطّط لمواجهتها)) و((اطلب دعم الأشقاء والأقارب)) إن لزم الأمر حتى تصل إلى الإجابة في الباب الثالث ((كيف نقترب من الدفء والقبول؟)) ثم تأتي الخاتمة بعنوان ((يمكنك النمو فيما وراء قيود والديك)).

كتاب عملي يخاطب مشكلة حساسة ويدعو فيها لتعميق التواصل مع الوالدين بشكل خاص، وإخوتك أو معلمك في المدرسة أو مديرك في العمل بشكل عام؛ يسرد لنا قصصاً واقعية كمعالج نفسي يستعرضها لدعم آرائه ويقرب الخطوة أكثر بسهولة لفظه.