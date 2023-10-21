أحمد العدوي: مطلوب دعم مؤسسي لحركة الترجمة

مع ما تشهده حركة الترجمة في العالم العربي حالياً، يرى البعض أنها لم تصل إلى المستوى المرجو منها. ومن أصحاب هذا الرأي الكاتب والمترجم الدكتور أحمد العدوي، الحاصل على جائزة زايد في مجال الترجمة العام الماضي، الذي كشف أن حركة الترجمة في الوطن العربي لم تظهر بشكل قوي حتى الآن، بالرغم من العديد من المحاولات.

وقال الحاصل على جائزة زايد للترجمة، لـ((البيان))، إنه لا بد من دعم مؤسسي حكومي لحركة الترجمة حتى تحدث من وإلى العربية بشكل جيد ويستفيد الجميع منها.

وفي هذا السياق، ثمن تجربة الإمارات في مجال الترجمة، مؤكداً أنها قامت بالعديد من المبادرات الرسمية من قبل الحكومة لكي تتطور حركة الترجمة من وإلى العربية، واتخذت في ذلك خطوات بالفعل، أصبحت ملموسة ومدروسة.

ربح وخسارة

وأوضح أن أغلب مؤسسات النشر لا تبحث عن القيمة قدر ما تبحث عن المبيعات، ومع تواجد زاوية الربح والخسارة في حركة الترجمة الاختيارات تختلف بكل تأكيد.

واستكمل: أرى أنه يجب وجود سياسات واستراتيجيات موضوعة سلفاً فيما يتعلق بتنظيم أعمال المؤسسات الثقافية العاملة في مجال الترجمة، فغياب الكتاب العربي عن السوق العالمية، وزهد دور النشر العالمية في ترجمة الكتب العربية عامة، والأدب العربي الحديث خاصة ظاهرة بحاجة إلى علاج ناجع، وهو خلل ناتج عن الافتقار إلى مثل هذه المؤسسات والسياسات بالدرجة الأولى.

واستطرد قائلاً: وهو ما تختلف به الإمارات عن غيرها، فهي تدعم حركة الترجمة بشكل كلي، وتحاول أن تساعد بقدر المستطاع في هذا، وهذا ما رأيته خلال السنوات الأخيرة.