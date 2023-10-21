فاطمة الجلاف: التجارب الإماراتية الشابة إضافة مسرحية واعدة

شكلت عروض مهرجان دبي لمسرح الشباب على امتداد مواسمه، منذ انطلاقه في عام 2006، فضاءات إبداعية في المشهد المسرحي الإماراتي والخليجي، على الصعد كافة.

وحرصت تلك العروض على الأخذ بعين الاعتبار المستوى الاحترافي، وطرح مسارات ملفتة في اقترابها مناهج الفن المعاصر وتقنياته، ورؤيته التي تمزج أصالة التراث بالمعاصرة.

وبالمحصلة، باتت بعض تلك الأعمال مادة درامية خصبة للقراءة النقدية.

مواكبة المتغيرات

وتشير فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) في حديثها لـ((البيان)): إن تجارب المواهب الشابة الإماراتية تمثل، بلا شك، إضافة واعدة للحراك المسرحي الخليجي، ومن ذلك العروض المسرحية التي تقدم في ((مهرجان دبي لمسرح الشباب)) منذ دورته الأولى. وقد تميزت تلك التجارب بنزعة تجريب قوية في أساليب التعبير، سعياً إلى طرح أفكار جديدة بأشكال تساير المتغيرات التي تطرأ على المجتمع المحلي، وتعميق النمط التفاعلي ليتجاوز الحدود التقليدية. ومما لا شك فيه أن هذا التطور أدى بشكل مباشر إلى خلق آفاق جديدة أمام المسرحيين الشباب، باكتشاف سبل وأدوات وإمكانيات جديدة في التجسيد الإبداعي والخلق الفني.

رافد رئيسي

وتضيف الجلاف: يعتبر مهرجان الشباب الشريان والرافد الرئيسي الذي يضخ في القطاع الفني والمسرحي في إمارة دبي والإمارات الأخرى مواهب جديدة شابة، وبالتحديد من الفئة العمرية (15 إلى 35 عاماً). وهو أول مهرجان يقام لهذه الفئة، كما أنه يعتبر المهرجان المتفرد على مستوى الشرق الأوسط. وقد نظم منذ انطلاقته عام 2006 ورشاً مكثفة بالتعاون مع المسارح والمؤسسات المعنية في الإمارة، ومن ثم تحول إلى ملتقى سنوي للمسرحيين الشباب والرواد، ومن بعد ذلك تطور حتى أصبح مهرجاناً سنوياً يحرك القطاع المسرحي في إمارة دبي.

حراك ثقافي

وحول أهمية استدامة التجارب المسرحية الشابة التي رافقت مسيرة المهرجان، تقول الجلاف: تم في السنوات الماضية طرح العديد من المساهمات المقدرة من قبل المسرحيين الإماراتيين، وإطلاق الكثير من المبادرات التخصيصية، إلى جانب الورش والندوات التطبيقية، وذلك لضمان استمرارية الحراك المسرحي، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة في مجال اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها في منصات مستدامة، وذلك عبر إنتاج العديد من الأعمال المسرحية التي تعتبر منتجاً فنياً وصناعة إبداعية تحت إشراف هيئة الثقافة والفنون في دبي.

جوهر التجريب

وبما يتعلق بالسمات الفنية لمهرجان دبي لمسرح الشباب، تقول الجلاف: لا يزال التجريب والتجديد سمة أساسية، حيث شهد مسرح الشباب والمسرح المحلي عموماً نقلات نوعية في ميدان ((التجريب))، أسهمت في بلورة هذا المفهوم، نظرياً وتطبيقياً، وتجسيده عبر جملة من النتاجات المسرحية التي قدر لها أن تكون أنموذجاً متفرداً من حيث الصياغة التجريبية.

80 %

وحول تطوير المعايير والآليات لهذا المهرجان ليواكب التجارب العالمية، تؤكد الجلاف أن ((دبي للثقافة)) تعمل على وضع لوائح تنظيمية ومنهجية واضحة، يتم تطويرها بشكل مستمر، وعلى سبيل المثال تنص شروط المشاركة في المهرجان على أن يكون عمر المشاركين 18 ولا يتجاوز سن 35 عاماً، كما يجب أن يكون كل المشاركين في المهرجان من داخل الدولة (مواطنين ومقيمين)، وألا تقل نسبة مشاركة الإماراتيين عن 80 %.

شروط مهمة وتضيف الجلاف: ومن الشروط المهمة التي يؤكد عليها المهرجان أن تكون الأعمال المسرحية المشاركة من إنتاج الفرق المسرحية بدولة الإمارات ، وألا يكون النص المسرحي المشارك قد تم تقديمه من قبل في أحد المهرجانات المحلية، وأن يكون مجازاً من قبل لجنة مراقبة النصوص بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وعلى أن تكون المواضيع معاصرة ومختصة بفئة الشباب وتطرح قضاياهم وحسب الثيمة التي تقدمها اللجنة المنظمة للفرق المسرحية المشاركة.