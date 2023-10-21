«مهرجان دبي لمسرح الشباب 14» ينطلق اليوم

تنطلق مساء اليوم، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من ((مهرجان دبي لمسرح الشباب)) الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بهدف تعزيز دور القطاع المسرحي المحلي، وخلق بيئة فنية وإبداعية قادرة على الارتقاء بالطاقات الشابة ودفعها نحو مواصلة تطوير شغفها في الفنون الأدائية، فضلاً عن دعم المواهب الناشئة وحثها على مواصلة مسيرة الإبداع وتشجيعها على إنتاج الأعمال المسرحية المتنوعة بوصفها منتجاً فنياً، وصناعة ثقافية قادرة على مواكبة التطورات المجتمعية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وستشهد نسخة المهرجان الحالية التي تستمر حتى السبت المقبل في ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بدبي، مشاركة 6 عروض مستلهمة من الواقع، تقدمها مختلف الجمعيات والفرق المسرحية المحلية، تتنافس جميعها على جوائز ((دبي لمسرح الشباب)) الذي يرفع ستائره على وقع أحداث عرض ((مؤتمر المجانين)) من تأليف الدكتور محفوظ غزال، وإخراج عبدالله أحمد الحمادي، وأداء فرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح.

وسيشهد المهرجان في يومه الثاني عرض مسرحية ((إبرة)) من تأليف حمد عبدالله الظنحاني، وإخراج إبراهيم القحومي، وتقديم مسرح دبا الفجيرة، بينما تستضيف خشبته في اليوم الثالث عرض ((صالح للحياة)) من تأليف عثمان علي الشطي وإخراج ياسين بن فتحي، وتقديم فرقة مسرح خورفكان، وسيتابع عشاق المسرح في اليوم الرابع من المهرجان مشاهد عرض ((ضيف محارب الضوء)) الذي يحمل بصمات أحمد بن خصيب العويني في التأليف، وإسماعيل سالم الحسوني في الإخراج، ويقدمه على الخشبة أعضاء مسرح رأس الخيمة الوطني، ليكون اليوم الخامس من نصيب مسرح دبي الأهلي الذي سيعرض ((أبد الدهر)) من تأليف وإخراج عبدالله خالد المهيري، فيما سيكون عرض ((أيام الضجيج)) لفرقة مسرح دبي الوطني، وهو من تأليف عبدالله المهيري وإخراج طلال قمبر علي طماعي، مسك ختام المهرجان الذي يسدل ستائره بحفل إعلان الفائزين بجوائزه.

وخلال أيام الحدث، تنظم ((دبي للثقافة)) أمسية شخصية العام المسرحية، وتستضيف فيها المخرج والمؤلف المسرحي جمال مطر، الذي حصل على جائزة ((شخصية العام المسرحية)) تكريماً لعطائه ومسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهمته في الارتقاء بالحركة المسرحية المحلية، كما سيشهد الجمهور وعشاق المسرح أيضاً عقد مجموعة من الندوات التطبيقية تحت إشراف ومشاركة مجموعة من الباحثين والفنانين والممارسين المسرحيين، حيث سيقدمون قراءات نقدية لمضامين الأعمال المسرحية وأساليبها إلى جانب تقييم أداء الفرق على الخشبة.

في المقابل، ستتولى لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج والكاتب ناجي الحاي، وتضم كلاً من الفنان والمخرج والمؤلف مرعي الحليان، والفنان والمخرج والمؤلف محمد سعيد السلطي، مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها.