مواهب إماراتية تشارك في المعسكر الدولي للتزلج في سكي دبي

شاركت مواهب إماراتية متميزة في ثلاث فعاليات ثلجية، في سكي دبي، تم تنظيمها بموافقة الاتحاد الدولي للتزلج، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بمشاركة أكثر من 25 رياضياً من ست دول، ومن بين هذه المواهب التي اختارها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية للمنتخب، كل من آمنة المهيري، 16 عاماً، وسلطان الغاندي، 17 عاماً، وعبدالله الراشد، 18 عاماً، والذين سبق لهم المشاركة في بطولة العالم للناشئين في التزلج الحر على الجليد، في منتجع كاردونا ألباين في نيوزيلندا.

كما شارك في الفعاليات 13 رياضياً من منتخب الإمارات، 7 منهم في فئة التزلج الحر، وستة من فئة التزلج على الألواح، حيث أقيمت فعاليات عالمية ومعسكرات لتدريب رياضيي التزلج الحر، والتزلج على الألواح.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها في مجالات عديدة، بما فيها الرياضات الثلجية، التي أكدنا فيها على إمكاناتنا وقدراتنا العالية. وتمحورت رؤيتنا منذ عام 2019، حول تحقيق إنجاز غير مسبوق، يتمثل في المنافسة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2026. ونجحنا في تحقيق تقدم ملحوظ في مسيرتنا مع شريكنا الاستراتيجي سكي دبي، حيث نعمل سنوياً على تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الناجحة، تأكيداً على التزامنا بالرياضات الثلجية، فضلاً عن استضافة معسكرات ومنافسات دولية، يشارك فيها خبراء ورياضيون من جميع أنحاء العالم. وتشكل هذه المساعي الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى تمكين الأبطال الإماراتيين من رفع علم الإمارات، وتحقيق الفوز في الألعاب الثلجية.

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